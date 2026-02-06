Mazatlán y Chivas se enfrentan este viernes por la Jornada 5 del Clausura 2026 en el Estadio El Encanto, en un duelo que pondrá cara a cara a dos equipos con presentes opuestos. Mientras el Rebaño Sagrado llega con paso perfecto y como líder del torneo, los Cañoneros aún no han sumado y buscarán dar el golpe ante uno de los conjuntos más en forma del certamen.

En la previa del encuentro, Sergio Bueno, actual director técnico de Mazatlán, reveló un dato poco conocido sobre su carrera: en el pasado estuvo muy cerca de convertirse en entrenador de Chivas. El estratega mexicano compartió en diálogo con Mediotiempo que en 2019, incluso llegó a estar prácticamente arreglado, pero una decisión de último momento cambió el rumbo de su trayectoria.

“Sí, ahí lo tuve muy cercanamente, por situaciones más bien de tiempo, de horas prácticamente en ese día no me quedé en el Guadalajara dirigiendo a las Chivas en aquel tiempo. Prácticamente estaba cerrando mi acuerdo, mi contrato con Santos de Torreón”, contó Bueno antes de enfrentarse al Rebaño Sagrado.

Además, el propio Bueno explicó que todo se resolvió de manera inesperada y en cuestión de horas: “Es algo así muy anecdótico que tiene que ver con tiempos que no coincidieron, pero digamos que un día antes del acuerdo que logro con Santos, a mí me hicieron saber de Guadalajara que no estaba considerado dentro de las opciones”, relató el estratega.

Sin embargo, la situación dio un giro esa misma noche, cuando apareció la propuesta de Santos Laguna, la cual terminó por encaminar su futuro inmediato. “Increíble y misteriosamente, porque la vida es así, unas horas después me llamaron de Torreón, tipo nueve o diez de la noche, para decirme si me interesaba dirigir al club. Me pusieron un vuelo al otro día en la mañana, a las seis, y en plena mañana, nueve o diez, ya estaba entrevistándome con la dirigencia y llegamos a un acuerdo muy rápidamente”, explicó.

¿Por qué Sergio Bueno rechazó a las Chivas?

Finalmente, Bueno señaló que posteriormente Chivas volvió a mostrar interés, aunque para ese momento él ya había dado su palabra al conjunto lagunero, pese a lo que implicaba para su vida personal quedarse en Guadalajara. “Yo no sé qué haya ocurrido en el seno del Guadalajara, que cambiaron de parecer, pero ese interés que mostró de manera contundente Santos propició que ellos, a partir de ahí, estuvieran procurándome para que yo reconsiderara la posición. Aunque no había firmado contrato todavía, ya había dado mi palabra que dirigiría Santos. Yo viviendo en Guadalajara, mi familia en Guadalajara, imagínate todo lo que implicaba quedarme en la plaza dirigiendo un equipo de esta envergadura”, concluyó sobre aquel rechazo al conjunto rojiblanco.