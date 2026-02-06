Chivas visita este viernes a Mazatlán por la Jornada 5 del Clausura 2026 con el objetivo de sostener su paso perfecto y seguir como líder del torneo. El Rebaño Sagrado llega en un momento inmejorable, luego de vencer por 3-2 a Atlético San Luis y alcanzar cuatro triunfos consecutivos en el arranque del campeonato.
Del otro lado, los Cañoneros buscarán hacerse fuertes en el Estadio El Encanto y dar el golpe ante uno de los equipos más en forma del certamen. Mazatlán sabe que un resultado positivo ante Chivas puede significar un envión importante en lo anímico, por lo que se espera un partido intenso y con alto ritmo desde el inicio.
Alineación de Chivas vs. Mazatlán
- Raúl Rangel
- Richard Ledezma
- Daniel Aguirre
- Luis Romo
- José Castillo
- Bryan González
- Brian Gutiérrez
- Omar Govea
- Roberto Alvarado
- Efraín Álvarez
- Armando González
- DT: Gabriel Milito
Alineación de Mazatlán vs. Chivas
- Ricardo Rodríguez
- Sebastián Santos
- Angel Leyva
- Facundo Almada
- Lucas Merolla
- Mauro Zaleta
- Omar Moreno
- Jordan Sierra
- Yoel Bárcenas
- Dudú
- Brian Rubio
- DT: Sergio Bueno