Chivas visita este viernes a Mazatlán por la Jornada 5 del Clausura 2026 con el objetivo de sostener su paso perfecto y seguir como líder del torneo. El Rebaño Sagrado llega en un momento inmejorable, luego de vencer por 3-2 a Atlético San Luis y alcanzar cuatro triunfos consecutivos en el arranque del campeonato.

Del otro lado, los Cañoneros buscarán hacerse fuertes en el Estadio El Encanto y dar el golpe ante uno de los equipos más en forma del certamen. Mazatlán sabe que un resultado positivo ante Chivas puede significar un envión importante en lo anímico, por lo que se espera un partido intenso y con alto ritmo desde el inicio.

Alineación de Chivas vs. Mazatlán

Raúl Rangel

Richard Ledezma

Daniel Aguirre

Luis Romo

José Castillo

Bryan González

Brian Gutiérrez

Omar Govea

Roberto Alvarado

Efraín Álvarez

Armando González

DT: Gabriel Milito

Alineación de Mazatlán vs. Chivas