La llegada de Gabriel Milito a Chivas no solamente trajo consigo buenos resultados, sino que también le devolvió al esencia ganadora al Rebaño a través del buen futbol y la disciplina, por lo que Luis Romo no tuvo inconveniente en revelar lo que hace tan diferente al argentino con respecto a otros entrenadores.

El capitán del Guadalajara está convencido de que el timonel sudamericano está obsesionado con mejorar y con el triunfo, por lo que suele ser muy exigente en todo momento, incluso cuando los resultados son positivos como en este momento del Clausura 2026.

“Tiene una idea muy clara de lo que quiere. No deja que el ruido externo lo saque del enfoque que tenemos, no nos deja salirnos a nosotros el salirnos del enfoque por el ruido que se pueda manejar. Es un enfermo en intensidad, en entrenar, en la táctica, en las variantes y eso nos lo contagia, nos regresó confianza a jugadores que no la teníamos ya.

“Hoy que estamos bien, la exigencia sigue a tope. Hace una semana, ha sido especial, fuerte por el tema de no relajarnos. El partido con San Luis no fue lo que esperábamos en control e intensidad, entonces en esta semana han sido fuertes.

“Ha habido roces entre varios, pero es lindo porque estamos la cima, pero queremos más y esa es la identidad de Milito: exigencia, exigencia y exigencia. Además de variantes para poder ir al campo y demostrar lo que él quiere”, declaró en entrevista con TV Azteca.

Chivas, candidato al título del Clausura 2026 según Luis Romo

“Creo que sí (Chivas es candidato al título). Ya lo demostramos y competimos. Si bien quedamos fuera en Cuartos de Final, creo que hicimos una serie donde Cruz Azul, uno de los equipos con más posición y control del juego tuvo. Para mi fuimos superiores en la serie, propusimos nuestro juego acá y allá.

“Cosas que hemos aprendido es a ser más contundentes, a no recibir goles. Ya con 7 u 8 meses de trabajo con Gaby Milito, ya con el esquema bien adaptado, creo que somos un equipo mucho más fuerte. Nos pongo ahí para pelear porque tenemos continuidad, jugadores muy capaces, ajustamos en las posiciones que teníamos que ajustar y hoy somos un serio contendiente, con muchas variantes y muy consciente en el estilo de juego. Ya no nos hacen goles tan fáciles y eso se ha mejorado mucho”, concluyó el mediocampista rojiblanco.