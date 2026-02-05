Chivas es el equipo más grande de México y los jugadores que hoy representan al Rebaño parece que están conscientes de ello, por lo que el capitán rojiblanco, Luis Romo, sorprendió a propios y extraños al minimizar el hecho de que los tapatíos deberán enfrentarse a clubes con 9 extranjeros en la Liguilla.

El Tanque demostró la razón por la que es el líder del vestidor del Guadalajara, por lo que al ser cuestionado sobre su opinión sobre esta decisión de la Liga MX, se limitó a recordar el origen de la grandeza del chiverío: el sobreponerse a todo.

“Cuando hablas de grandeza de un equipo, de un club, Chivas es grande por eso, porque ante todas las adversidades ha conseguido lo que ha conseguido. Esa es la respuesta más clara: esto es Chivas.

“Te tienes que sobreponer a eso. No podremos echar mano de otro lugar, entonces hay que echar mano del talento mexicano, de lo que hay en casa y aferrarte a eso, proyectar jugadores y que estén listos para soportar el peso que probablemente les va a tocar en Liguilla”, declaró el capitán del Rebaño en entrevista con TV Azteca.

¿Por qué se jugará con 9 extranjeros en la Liguilla del Clausura 2026?

Debido a que la Liga MX decidió que la prioridad será la Selección Mexicana de cara al Mundial del 2026, se estipuló que la Fase Final se jugará sin seleccionados, por lo que para compensar a los demás equipos del futbol nacional se decidió que se les permitirá jugar hasta con 9 extranjeros en cancha, sin importar que eso afectará directamente al Guadalajara.