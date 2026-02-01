Chivas ratificó su inicio perfecto en el Clausura 2026 al vencer por 3-2 al Atlético San Luis en condición de visitante, resultado que lo mantiene con cuatro triunfos en cuatro partidos y como único líder del torneo. El equipo de Gabriel Milito no solo gana, sino que convence: muestra identidad, argumentos futbolísticos y un funcionamiento que despierta ilusión tanto en su afición como en el entorno de la Liga MX.

Los goles del Rebaño fueron obra de Richard Ledezma, Daniel Aguirre y Armando González, este último nuevamente decisivo y encendido frente al arco. Con este panorama, Chivas ya pone la mira en su próximo compromiso, cuando visite a Mazatlán el próximo sábado, con la intención de extender su racha perfecta y confirmar su gran momento.

La palabra de Gabriel Milito

En conferencia de prensa, Gabriel Milito destacó la importancia de ganar desde el arranque, pero subrayó que el objetivo siempre fue hacerlo con sustento futbolístico. “Es importante ganar siempre o intentar ganar siempre, sobre todo al comienzo tratar de conseguir la mayor cantidad de puntos posibles, pero hacerlo no de casualidad, sino con argumentos, y esos argumentos el equipo los tiene”, señaló el entrenador rojiblanco.

El mensaje de Diego Campillo tras el triunfo

Luego del partido, Diego Campillo se expresó en un video para la cuenta oficial del Guadalajara y dejó un mensaje directo para la afición. “Muchas gracias, afición, por su apoyo; otros tres puntos, chivahermanos, vamos por más y nos vemos la próxima semana”, dijo apenas terminó el encuentro, reflejando el buen clima interno que atraviesa el plantel.

Luis Romo resalta la fortaleza del grupo

Por su parte, el capitán Luis Romo puso el foco en lo colectivo y en la unión del equipo. “Hoy somos un grupo más fuerte, más cerrado, y creo que eso se está notando. Se ve el respaldo de cada uno de los que entran y claro que estamos para competir por todo”, afirmó uno de los jugadores más importantes que tiene el Guadalajara tras vencer a San Luis.

David Faitelson elogió el momento de Chivas

El gran presente rojiblanco también recibió elogios externos. El periodista David Faitelson escribió en X: “El mejor momento del Guadalajara en mucho tiempo… Milito ha logrado un equipo compacto que sabe a lo que juega”. Además, destacó el nivel de Armando González: “Tiene, además, un goleador ‘en fuego’. Que Chivas ande en gracia es bueno para el futbol mexicano”.