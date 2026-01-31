Este sábado 31 de enero, las Chivas de Guadalajara regresan a la actividad en el marco de la Jornada 4 del Clausura 2026. El Rebaño Sagrado visita al Estadio Alfonso Lastras para enfrentar al Atlético San Luis, rival ante el que buscará su cuarta victoria consecutiva en el certamen. Gabriel Milito ya anunció la lista de convocados, en una jornada también marcada por el triunfo del Tapatío en la Liga de Expansión MX.

Raúl Rangel habla sobre la posible convocatoria de Armando González al Mundial

En una entrevista con Fox Sports, el portero rojiblanco Raúl Rangel habló sobre cómo palpita el Mundial con la Selección Mexicana y la posible inclusión de su compañero Armando González en la lista final. El Tala le marca la cancha a la Hormiga diciéndole que tendrá que ganarse el lugar: “Creo que él tiene que trabajar mucho, es muy bueno. Obviamente creo que el estar en los reflectores a veces pesa y eso lo va a tener que trabajar. Si está listo o no, eso lo marcará la pauta de este torneo y él tiene que trabajar, tiene que ganar ese lugar porque sabemos que hay en este tiempo buenos delanteros como lo es Santi, Raúl, Sepu, Verte, que están apretando con todo y él no puede estar por debajo de eso, de lo que trabajan ellos, de lo que se cuidan, de todo”.

Victoria del Tapatío ante Leones Negros

Por la Jornada 4 del Clausura 2026, Tapatío derrotó por 2-0 a Leones Negros y sumó tres puntos importantes que lo coloca en los primeros puestos, sólo por detrás de Atlético La Paz y Tepatitlán. Los goles del conjunto dirigido por Pepe Meléndez fueron obra de Sergio Aguayo y Jorge Guzmán. Asimismo, se dio el debut de Cruz Medina, futbolista proveniente de la Major League Soccer, ingresando en la segunda mitad en lugar de Daniel Villaseca.

Ángel Chávez, la sorpresa de Gabriel Milito vs. San Luis

El Guadalajara hizo oficial la lista de convocados para visitar al Atlético San Luis, y la gran novedad fue la inclusión del joven defensor central, Ángel Chávez. Proveniente desde Querétaro, había disputado los primeros encuentros con el Filial en la Liga de Expansión MX, además de realizar la pretemporada con el primer equipo. A sus 20 años, aprovechará la baja de Gilberto Sepúlveda, quien se encuentra marginado por lesión.

Los 22 convocados de Chivas vs. San Luis