Sergio Aguayo se lució con un golazo en la victoria por 2-0 del Tapatío sobre Leones Negros, dentro de la Fecha 4 del Torneo Clausura 2026 de la Liga de Expansión MX.

Corría el minuto 36 del encuentro celebrado en el Estadio Gregorio Tepa Gómez cuando el atacante de 23 años de edad recibió un gran pase de Daniel Villaseca dentro del área y con un espectacular movimiento con su cabeza sorprendió a Felipe López para abrir el marcador.

En ese momento, el Tapatío se encontraba dominando las acciones, generando constantemente peligro en el área de Leones Negros, quien por ahora se encuentra en la décima posición de la tabla general con apenas cuatro puntos.

Cabe mencionar que el segundo tanto del Tapatío fue obra de Jorge Guzmán al minuto 46 luego de varios pelotazos dentro del área de Leones Negros, hasta que el número 66 de nuestro equipo la metió al fondo de la portería.

¿En qué lugar se ubica el Tapatío en el Torneo Clausura 2026 de la Liga de Expansión MX?

Gracias a la victoria contra Leones Negros, el Tapatío se ubica de momento en la segunda posición de la tabla general del Torneo Clausura 2026 de la Liga de Expansión MX con siete unidades, producto de dos victorias, un empate y una derrota.

Cabe mencionar que el siguiente compromiso del Tapatío será el 7 de febrero ante Atlante, dentro de la Jornada 6, a disputarse en la cancha del Estadio Coruco Díaz, a las 17:00 horas, tiempo del centro de México.