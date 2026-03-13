Dolorosa derrota fue la que sufrió el Tapatío frente a Alebrijes de Oaxaca, dentro de la Jornada 10 del Torneo Clausura 2026 de la Liga de Expansión MX, pues fue en el último minuto del tiempo agregado donde se les escapó el empate.

Bubakarry Fadika fue el encargado de darle la victoria a su equipo, luego de que Sergio Aguayo había puesto el 3-3 en el minuto 92 del encuentro celebrado en la cancha del Estadio Tecnológico de Oaxaca.

Antes del tanto de Sergio Aguayo, los jugadores Luis Ledesma y Vladimir Moragrega habían hecho lo propio, pues en ese momento estaban abajo 3-0 con dianas de Héctor Mascorro, Fernando Morales e Israel García.

Cabe mencionar que con este lamentable resultado, los pupilos de José Meléndez se ubican en la cuarta posición de la clasificación con 14 puntos, producto de cuatro victorias, dos empates y tres descalabros.

Vladimir Moragrega sigue como goleador del Clausura 2026.

¿En qué lugar se ubica Vladimir Moragrega en la tabla de goleo?

Con el gol que hizo ante Alebrijes de Oaxaca, Vladimir Moragrega llegó a cinco goles en el Torneo Clausura 2026 de la Liga de Expansión MX, por lo que se ubica en la segunda posición de la tabla goleo, solo se encuentra por debajo de Luis Fernando Puente, futbolista del Atlante.

Los otros goleadores del Tapatío en el campeonato son Sergio Aguayo y Daniel Villaseca, quienes cuentan con tres dianas cada uno, colocándose con esto en el puesto 12 y 13 de la tabla de goleo.