Ayer por la noche Chivas recibió el primer gran golpe en el cierre del Clausura 2026 debido a que Tapatío quedó eliminado en primera ronda tras perder ante Cancún. Luego de lo sucedido en el Estadio Olímpico Andrés Quintana Roo, la gran pregunta que surge es cuál va a ser el futuro de Vladimir Moragrega y Eduardo García, dos jugadores que no fueron tenidos en cuenta por Gabriel Milito en su primer año en el Guadalajara.

En el Apertura 2025 el entrenador argentino se mostró abierto a los recursos que tenía el Rebaño Sagrado para ir en busca del campeonato y exprimió al máximo a cada uno de los jugadores como sucedió con Daniel Aguirre, quien pasó de mediocampista a un defensor clave en la estructura rojiblanca. Tras los resultados obtenidos, la directiva le dio el visto bueno a acomodar a diez jugadores que no iban a ser tenidos en cuenta por disciplina o nivel.

Uno de los nombres que figuraban en esa extensa lista era el de Eduardo García, quien era señalado como el futuro reemplazante de Raúl Rangel en la portería de Chivas y que no fue tenido en cuenta para ninguna convocatoria en el Clausura 2026. No fue tenido en cuenta para la pretemporada en Isla Navidad y ni citado a formar parte de la delegación que jugó amistoso en Estados Unidos. Sin dudas es una incógnita su futuro, pero es un hecho que con Gabriel Milito no irá al banco de suplentes.

Eduardo García fue cepillado por Gabriel Milito. (Foto: IMAGO7

Otro de los nombres que implícitamente parece que no serían del gusto del entrenador argentino es Vladimir Moragrega, quien en el Apertura 2025 se despachó con seis goles y en el Clausura 2026 fue campeón de goleo. Sin dudas lo del nacido en Los Mochis es un gran interrogante porque por su edad debe estar registrado en el primer equipo a diferencia de Sergio Aguayo. La gran pregunta que surge es si el argentino lo llevará a la pretemporada para probarlo ante la inminente salida de Armando González en el próximo mercado de pases.

Vladimir Moragrega no ha sido tenido en cuenta por Gabriel Milito. (Foto: IMAGO7)

Los números de Eduardo García y Vladimir Moragre en el Clausura 2026

En el Clausura 2026 Vladimir Moragrega sumó 1028 minutos, 458 por jugar la Liguilla, y marcó 10 goles para ser campeón de goleo. Por su parte, el Dragón García solamente sumó 360 minutos con los Cabritos en el Clausura 2026 y no fue tenido en cuenta para sumar en la Sub-21, por lo que es un hecho que ahí hubo una bajada de línea para darle prioridad a los canteranos.