Mientras se espera el inicio de la Copa del Mundo 2026, dan a conocer que Armando González quedó relegado en la Selección Mexicana. A su vez, el mercado de pases sigue abierto y señalan que Hugo Camberos no saldrá en este libro de pases, mientras que Gabriel Milito mantendrá la mano dura en el equipo.

Todas las miradas del futbol están puestas en México debido a que el próximo jueves inicia la Copa del Mundo 2026. Sin embargo, en el mundo Chivas todos están pendientes de lo que va a suceder en los próximos días con sus seleccionados, como así también en el mercado de pases para el Apertura 2026.

Mientras se espera el inicio de la Copa del Mundo, Oribe Peralta se rinde ante Brian Gutiérrez y revelan que Armando González perdió terreno para jugar con el Tri. Además, salió a la luz que Hugo Camberos no saldrá en este libro de pases, mientras que revelan la mano dura de Gabriel Milito.

Armando González pierde terreno en la Selección Mexicana

Una de las grandes noticias que hizo inflar el pecho a la afición de Chivas es el llamado de Armando González a la Selección Mexicana para disputar la Copa del Mundo 2026. Mientras el Tri se prepara para el debut en el Estadio Azteca, la Hormiga sería la cuarta opción para Javier Aguirre según lo informado por Jóvenes Futbolistas Mexicanos.

Oribe Peralta se rindió ante Brian Gutiérrez

Uno de los futbolistas de Chivas que se perfila a ser titular a pesar de tener escasos partidos con el Tri es Brian Gutiérrez y quien se rindió ante el mediocampista del Guadalajara fue Oribe Peralta al señalar que es clave para ayudar a Raúl Jiménez en el ataque.

“Fidalgo y Quiñones saben perfectamente. Cuando Quiñones va hacia adentro, Fidalgo va por fuera. Brian lo está haciendo muy bien. Se está metiendo muy bien, es un jugador que además del buen manejo de pelota que tiene pisa muy bien el área y eso le da un acompañamiento más importante a Raúl. Después con la intensidad de Lira y Edson lo puedes copar muy bien”, declaró a Claro Sports.

Hugo Camberos no sale de Chivas

Uno de los futbolistas que todo Chivas quería saber si se iba o no en este libro de pases es Hugo Camberos. Sin embargo, tras su declaración sobre Gabriel Milito, Jesús Bernal confirmó que el canterano rojiblanco se va a quedar de momento en el Guadalajara.

Revelan la mano dura de Gabriel Milito en Chivas

Mientras se espera que inicie la pretemporada para el Apertura 2026, salió a la luz que Gabriel Milito mantendrá su mano dura en el equipo. “Mano dura. Ha sido parte de la filosofía del profe Gabi Milito, hasta el momento le ha funcionado y no es algo que esté negociable en el equipo. El liderazgo de Milito no es militarizado, no es tan a rajatabla. Es un técnico que apapacha a sus jugadores, pero es un técnico que tiene mucha exigencia. Si tú andas de fiesta, si tú no le metes al cien al trabajo, si tú no haces lo que te corresponde a un profesional del futbol vas para fuera”, reveló Jesús Bernal en su canal de YouTube.