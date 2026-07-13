Chivas se alista para enfrentar a Toluca en el inicio del Apertura 2026. De cara al duelo en el Estadio Akron, el Guadalajara ya cuenta con los cinco jugadores que disputaron la Copa del Mundo 2026.

Chivas se alista de la mejor manera para enfrentar a Toluca por la jornada uno del Apertura 2026 en el Estadio Akron. Este lunes, el Guadalajara no solo regresó a los entrenamientos, sino que además ya cuenta con Raúl Rangel, Luis Romo, Brian Gutiérrez, Roberto Alvarado y Armando González. Según lo reportado por José María Garrido, ninguno de los jugadores irá de inicio ante el equipo de los Diablos Rojos.

Una de las deudas pendientes que tiene Gabriel Milito desde que se puso el buzo rojiblanco es superar a los dirigidos por Antonio Mohamed. En el Apertura 2025 perdió por 3-0 en el Gigante de Zapopan, mientras que en el Nemesio Díez se hizo un mejor partido y se perdió por 2-0 en un mal encuentro de Richard Ledezma.

El próximo sábado, Chivas volverá a jugar ante Toluca cuando debute por la jornada uno del Apertura 2026. De cara al duelo en el Estadio Akron, Gabriel Milito ya se frota las manos debido a que reportaron en Verde Valle Raúl Rangel, Roberto Alvarado, Luis Romo, Brian Gutiérrez y Armando González luego de haber sido convocados por la Selección Mexicana a disputar la Copa del Mundo 2026.

Roberto Alvarado ya reportó en Chivas. (Foto: GETTY)

La gran pregunta que surge es si los cinco futbolistas serán opción para el entrenador argentino de cara al partido ante los Diablos Rojos. Según lo informado por José María Garrido en Futbol con Cerebro, todo indica que ninguno de los jugadores irá de arranque para enfrentar a los escarlatas. No hay que olvidarse de que los futbolistas tras la eliminación a manos de Inglaterra entraron en un periodo vacacional hasta este lunes.

¿Cuál sería la alineación de Chivas ante Toluca?

Teniendo en cuenta lo realizado en la pretemporada, todo indicaría que mantendría la línea de cinco en el fondo. De esta manera, Chivas formaría con Óscar Whalley en la portería; en defensa Richard Ledezma, Daniel Aguirre, Diego Campillo, José Castillo o Luis Rey y Bryan González; en el medio Omar Govea, Fernando González o Jordan Carrillo, Kevin Castañeda y Santiago Sandoval; y en el ataque Ángel Sepúlveda.

Imagen generada con ChatGPT.

¿A qué hora y por dónde ver Chivas vs. Toluca?

El partido entre Chivas y Toluca por la jornada uno del Apertura 2026 se llevará adelante el próximo sábado 18 de julio a las 19:00 del Centro de México en el Estadio Akron. El partido se podrá ver en Amazon Prime en México, mientras que en Estados Unidos se transmitirá por Telemundo.