El Guadalajara se encuentra en plena puesta a punto para el Apertura 2026 y la Leagues Cup. Gabriel Milito tendrá un último amistoso de preparación cuando enfrente a Leones Negros a puertas cerradas en Verde Valle, por lo que se espera que ponga una alineación titular de cara al duelo contra Toluca por la jornada uno en el Estadio Akron.

En medio de este contexto, el mercado de pases sigue abierto, por lo que son muchos los futbolistas que se rumora que podrían salir del equipo en medio del inicio del campeonato. Por esta razón, en Rebaño Pasión repasamos cómo se encuentra el semáforo de bajas del Guadalajara para el siguiente torneo.

Roberto Alvarado

Roberto Alvarado tuvo una destacada Copa del Mundo con México. (Foto: GETTY / ESPECIAL)

Uno de los futbolistas de Chivas destacados en la Copa del Mundo en la Selección Mexicana fue Roberto Alvarado. La semana pasada surgió la versión de que Flamengo de Brasil estaría interesado en fichar al futbolista de Chivas, por lo que seguía de cerca su actuación en el Mundial 2026. De momento es un rumor.

Armando González

Armando González jugó solamente 15 minutos en el Mundial 2026. (Foto: GETTY / ESPECIAL)

Previo a la Copa del Mundo 2026, Armando González era señalado como de los futbolistas que podían salir del Guadalajara en este mercado de pases debido a que es seguido de cerca por varios clubes del Viejo Continente. Sin embargo, en el certamen mundialista solamente jugó poco más de 10 minutos y no marcó goles. De momento, no hay nada concreto por Hormiga.

Brian Gutiérrez

Brian Gutiérrez no tuvo una buena Copa del Mundo. (Foto: GETTY / ESPECIAL)

Uno de los jugadores que Chivas veía con grandes posibilidades de que salga en este libro de pases es Brian Gutiérrez. El mediocampista rojiblanco tuvo una buena cantidad de minutos, pero no terminó de despuntar con la Selección Mexicana. De momento, serían rumores lo que han surgido por él en este libro de pases.

Raúl Rangel

Raúl Rangel tuvo una gran Copa del Mundo con México. (Foto: GETTY / ESPECIAL)

Raúl Rangel fue otro de los de Chivas que dio de qué hablar en el Mundial 2026 con su consagratoria actuación ante Corea del Sur y brutales atajadas frente a Ecuador en los 16avos de final. De momento se sabe que surgieron reportes de equipos que recibieron informes del Tala, pero ha quedado en un rumor.

Imagen generada con ChatGPT.

¿Qué jugadores ya son baja en Chivas?

De cara al Apertura 2026, Chivas confirmó la salida de Érick Gutiérrez a Toluca, de Yael Padilla a Tijuana, Alan Pulido rescindió su contrato en pleno Clausura 2026. Se espera que en los próximos días se haga oficial la salida de Gilberto Sepúlveda, quien llegaría a préstamo por un año con opción a comprar a FC Juárez.