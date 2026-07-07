Chivas se alista de la mejor manera para el Apertura 2026 con la novedad de que Nike lanzará una playera con escudo retro para el siguiente torneo. A su vez, Gabriel Milito confía en la evolución de Samir Inda y le marca la cancha a Vladimir Moragrega.

La Selección Mexicana terminó su participación en el Mundial 2026 luego de haber quedado eliminada a manos de Inglaterra. Mientras el Tri se despide de la Copa del Mundo, sale a la luz lo que le dijo Chicharito Hernández a Armando González. En medio de este contexto, el Guadalajara mantiene la preparación para el Apertura 2026 en el que Samir Inda se perfila a ser uno de los jugadores en los que Gabriel Milito le dará mucha confianza, mientras que Vladimir Moragrega recibe un claro mensaje sobre su futuro en el primer equipo.

Destapan qué le dijo Chicharito Hernández a Armando González

Una de las imágenes que dejó la eliminación de México en el Mundial 2026 fue la de Chicharito Hernández consolando a Armando González. A menos de 24 horas de la derrota ante Inglaterra, salió a la luz qué le dijo el exjugador del Guadalajara a Hormiga en el Estadio Azteca. “¿Qué le dijo el propio Chicharito a la Hormiga? Se ve que le dice claramente que tienen que estar orgulloso de lo que hizo, por lo que aportó, por su entrega, por su dedicación, por hacer grupo, por ser buen compañero. Se ve que lo alcanza a felicitar, que tiene que seguir trabajando y que levantara la cabeza”, destapó Chema en su canal de YouTube.

Gabriel Milito le dejó claro a Vladimir Moragrega su lugar en Chivas

Luego de los amistosos ante Correcaminos, Gabriel Milito le dejó claro a Vladimir Moragrega que sería cuarta, quinta o sexta opción en el ataque, ya que fue suplente tanto en el juego de la Sub-21 como en el primer equipo. No hay que olvidarse de que delante de él se encuentran Sergio Aguayo, Ricardo Marín, Ángel Sepúlveda y Armando González si se queda. A su vez, debe pelear por ese lugar con Jesús Hernández y Diego Latorre, quien no fue llevado a pretemporada.

¿Samir Inda sube al primer equipo de Chivas?

Uno de los grandes cuestionamientos que le hace la afición de Chivas en el mercado de pases es por qué no ficharon a un contención en este mercado de pases. De acuerdo con el periodista Miguel Pérez, dentro del cuerpo técnico encabezado por Gabriel Milito existe una importante confianza en la evolución de Samir Inda. Según el reporte, el club considera que el futbolista de 18 años puede convertirse en una pieza habitual dentro de la rotación del mediocampo durante este torneo, lo que incluso explicaría por qué el Rebaño Sagrado no ha mostrado demasiada urgencia por incorporar otro volante en este libro de pases.

Nike lanzará playera retro en Chivas para el Apertura 2026

En medio de la pretemporada de Chivas para el Apertura 2026 se hizo oficial que Nike regresa tras casi 30 años. Mientras se espera que se haga oficial la nueva indumentaria, Ricardo Ortiz Montenegro, coleccionista de playeras del Guadalajara, le reveló en exclusiva a Rebaño Pasión que la marca estadounidense lanzará una tercera equipación con un escudo retro. “Parece que esa (la tercera equipación) va a venir con un escudo retro, es decir, en esta primera entrega que van a hacer de estas playeras, parece que una de estas playeras va a llevar el escudo retro, lo cual me parece excelente porque siempre que pondere la historia es muy loable por parte de las marcas. Espero que se documenten bien y hagan algo que a todos los aficionados nos guste”, declaró.