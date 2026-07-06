Chicharito Hernández habló sobre sus planes fuera de las canchas y aseguró que le gustaría seguir ligado al futbol.

Javier “Chicharito” Hernández sorprendió al hablar sobre sus planes a futuro dentro del futbol y reveló que uno de sus grandes sueños es convertirse en dueño de un equipo. El histórico delantero mexicano aseguró que, aunque todavía quiere continuar jugando profesionalmente, ya comienza a pensar en los siguientes pasos de su carrera.

“No estudié nunca para ser directivo ni director técnico. Voy a seguir jugando. Como no estoy debutando, ya se está acabando mi carrera, estoy tratando de tomar la mejor decisión. Voy a estar en la cancha todavía”, dijo en el podcast Learning to be Human.

Sin embargo, Chicharito Hernández también compartió que uno de sus objetivos a largo plazo es incursionar en la parte administrativa del futbol y convertirse en propietario de una institución para apoyar al talento mexicano.

“Me gustaría ser dueño de algún equipo. No importa la categoría y me encantaría que fuera en México. Lo ideal sería ayudar a los jugadores de mi país”, expresó el exjugador de Chivas, Manchester United, Real Madrid, West Ham United, entre otros.

Chicharito quiere devolverle al futbol todo lo que le dio

CH14 agregó que, en caso de no concretarlo en nuestro país, buscaría desarrollar un proyecto en otro lugar donde pueda impulsar a sus compatriotas: “Y si no, en otro lado donde me pueda llevar a (jugadores) mexicanos si es necesario. Me encantaría ser dueño de un equipo para trabajar con muchas personas que tengo en mente y regresarle al futbol algo de lo que me dio“, finalizó.

Cabe mencionar que actualmente Javier Hernández se encuentra trabajando como analista de FOX Sports Estados Unidos durante la Copa del Mundo 2026; sin embargo, una vez finalizado el certamen, el delantero mexicano podría definir su futuro y sorprender con el anuncio de un nuevo equipo, luego de cerrar en diciembre pasado su segunda etapa con Chivas.