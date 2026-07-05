Julián Quiñones alcanzó la marca de Chicharito en Mundiales con la Selección Mexicana y ya comparten el liderato goleador.

Julián Quiñones volvió a hacer historia con la Selección Mexicana al alcanzar una marca legendaria en Copas del Mundo. Con su anotación de este domingo ante Inglaterra, el delantero igualó a Javier “Chicharito” Hernández y a Luis “Matador” Hernández como los máximos goleadores del TRI en Mundiales, todos con cuatro goles.

De esta manera se une a dos auténticas leyendas del futbol mexicano. Javier Hernández, máximo referente ofensivo de la Selección Mexicana en la última década, y Luis Hernández, figura en la Copa del Mundo de Francia 1998.

Cabe mencionar que el logro de Julián Quiñones refleja su impacto inmediato en el representativo azteca y su capacidad para responder en los escenarios más importantes.

¿Cómo fue el gol de Julián Quiñones ante Inglaterra?

Cabe mencionar que Julián Quiñones apareció luego de los dos goles de Jude Bellingham. Señalar que con algo de fortuna, el balón le quedó tras un rebote inesperado y sin pensarlo dos veces lo conectó con potencia para reventar el arco.

Destacar que los goles que Julián Quiñonez hizo en la Copa del Mundo 2026 fueron ante Sudáfrica, Chequia, Ecuador e Inglaterra.