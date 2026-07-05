Uno de los jugadores que toda la afición de Chivas esperaba que tuviera más oportunidades en el Mundial 2026 era Armando González. La Hormiga se despidió de la Copa del Mundo con un puñado de minutos ante Sudáfrica.

La Selección Mexicana jugó un buen partido, pero no pudo con Inglaterra y quedó eliminada de los Octavos de Final del Mundial 2026. Tras lo sucedido en el Estadio Azteca, Armando González no pudo contener las lágrimas y se rompió a llorar en el banco de suplentes.

No hay dudas que el Tri realizó una digna Copa del Mundo, pero la jerarquía de los ingleses y la falta de creatividad para anotar el empate le pasó factura. Raúl Rangel cometió un evitable penal en el mejor momento para ir en busca de la igualdad, mientras que en los metros finales no hubo ideas ya que se decidió meter gente alta para anotar el 3-3.

Tras el silbatazo final, las cámaras de la transmisión oficial enfocaron a un Armando González que de rodillas no paraba de llorar tras quedar eliminado de la Liguilla. Unos segundos después era filmado mientras el Tala lo sostenía y consolaba luego de no haber logrado la clasificación a los Cuartos de Final del Mundial 2026.

Video de Armando González llorando con Raúl Rangel

Los números de Armando González en el Mundial 2026

Tras el silbatazo final, Armando González se retira de la Copa del Mundo sin goles y con un puñado de minutos contra Sudáfrica. Sin dudas, es una de las grandes críticas que le hará la afición de Chivas a Javier Aguirre ya que cumplió con lo protocolar de darle acción en el certamen mundialista en vez de dejarlo disputar la Liguilla del Clausura 2026.