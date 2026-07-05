Harry Kane cometió falta sobre Brian Gutiérrez en el México vs. Inglaterra y Raúl Jiménez cobró perfectamente el penal.

En el minuto 64 del partido entre la Selección Mexicana e Inglaterra, se desató una jugada polémica dentro del área cuando Harry Kane cometió una falta sobre Brian Gutiérrez.

En la acción, el delantero inglés impactó con su pierna derecha la pierna derecha del jugador del Club Deportivo Guadalajara sin tocar el balón, lo que llevó al árbitro a detener el encuentro y acudir al VAR para revisar la jugada.

Tras la revisión en el monitor, el silbante determinó que existía una infracción clara y marcó la pena máxima a favor del cuadro del técnico Javier Aguirre.

El gol de penal de Raúl Jiménez ante Inglaterra

Desde los once pasos, Raúl Jiménez asumió la responsabilidad y, con la precisión que lo caracteriza, ejecutó un disparo perfecto para vencer al arquero y firmar el 2-3 en el marcador.