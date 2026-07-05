México tenía la posibilidad de empatar el partido tras la expulsión de Quansah, pero Raúl Rangel cometió un insólito penal contra Gordon.

La Selección Mexicana juega un gran partido ante Inglaterra por los Octavos de Final del Mundial 2026 en el Estadio Azteca. Cuando el partido estaba abierto, Raúl Rangel cometió un insólito penal y Harry Kane lo cambió por gol.

El equipo de Javier Aguirre perdía por dos goles diferencia en el partido, pero Julián Quiñones volvió a meter al Tri en partido con su cuarto gol en la Copa del Mundo. Iniciado el segundo tiempo, Jesús Gallardo recibió una dura falta de Jarell Quansah, quien se fue expulsado tras revisión en el VAR.

En medio de un contexto favorable, Edson Álvarez y Johan Vázquez fallan en la marca, Gordo recibe con espacio y Raúl Rangel le comete un penal insólito. Harry Kane se hizo cargo del tiro y remató al mismo palo que el Tala se tiró.

Video del penal cometido de Raúl Rangel