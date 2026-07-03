Todos los detalles para que no te pierdas el último duelo de pretemporada rumbo al próximo torneo.

Chivas está entrando a la recta final de su etapa de preparación rumbo al Apertura 2026, por lo que tendrá un último ensayo futbolístico y será contra los Leones Negros de la Universidad de Guadalajara.

El Rebaño Sagrado tuvo su primer duelo de preparación el viernes 3 de julio cuando visitó a los Correcaminos, en partido que terminó igualado a cero goles, en donde Gabriel Milito inclusive hizo debutar a Kevin Castañeda y Jordan Carrillo como rojiblancos.

Ahora, el chiverío deberá ponerse a punto futbolísticamente y aprovechar el duelo contra los melenudos para poder llegar con el mejor ritmo posible al debut en el Apertura 2026 que será recibiendo al Toluca en la cancha del Estadio Akron.

¿Cuándo y dónde se jugará el Chivas vs. Leones Negros de pretemporada?

El compromiso entre rojiblancos y universitarios se llevará a cabo el próximo viernes 10 de julio en la cancha del Estadio Gregorio Tepa Gómez en punto de las 20 horas, tiempo del centro de México.

Hay que recordar que el Estadio Jalisco, casa de los Leones Negros, se encuentra en remodelación de la cancha, por lo que todavía no puede ser utilizada.

¿Cómo ver EN VIVO el Chivas vs. Leones Negros?

Hasta el momento, no se ha dado a conocer si el compromiso amistoso entre Chivas y Leones Negros tendrá alguna transmisión para los aficionados; sin embargo, en Rebaño Pasión te traeremos todos los detalles.