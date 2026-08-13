Repasa todos los detalles del próximo juego de Tapatío por el Apertura 2026 de la Liga de Expansión MX ante Correcaminos.

Tapatío volverá a tener acción en las próximas horas debido a que enfrentará a Correcaminos por la jornada 4 del Apertura 2026 de la Liga de Expansión MX. De esta manera, repasamos cómo ver EN VIVO y EN DIRECTO a los Cabritos.

El equipo de Pepe Meléndez no tuvo el mejor inicio en el certamen nacional, ya que igualó ante Cruz Azul Hidalgo, superó a la Jaiba Brava por 1-0, mientras que en la fecha tres perdió por 3-2 ante Venados de Mérida. De esta manera, los rojiblancos se ubican en la décima posición con cuatro unidades.

El próximo partido será muy complicado para Tapatío debido a que enfrentará al líder del Apertura 2026: Correcaminos. El equipo que dirige Gabriel Pereyra comenzó su camino en el campeonato con un empate ante Mineros de Zacatecas, pero se recuperó con dos victorias ante Tepatitlán y Leones Negros.

Vladimir Moragrega no marcó gol en el Apertura 2026. (Foto: IMAGO7)

¿Cuándo y dónde se jugará el Correcaminos vs. Tapatío por la jornada 4 del Apertura 2026?

El duelo entre Correcaminos vs. Tapatío por la jornada cuatro del Apertura 2026 de la Liga de Expansión MX se llevará adelante mañana viernes 14 de agosto, en el Estadio Marte Rodolfo Gómez Seguran. El partido está pactado para realizarse a las 19:00, del Centro de México.

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¿Cómo ver EN VIVO Correcaminos vs. Tapatío?

El partido entre Correcaminos y Tapatío por la jornada 4 del Apertura 2026 se podrá ver en México por ESPN y Disney+. De todas maneras, en Rebaño Pasión te haremos llegar todo lo que vaya a suceder en con los Cobritos.