Chivas logró despedirse de la Leagues Cup honrosamente luego de haber superado por 2-1 a Seattle Sounders. Lo que la transmisión no mostró fue el gesto de Hugo Camberos con un aficionado del Guadalajara.

Uno de los jugadores que se llevó todos los aplausos de la afición de Chivas tras la victoria ante Seattle Sounders fue sin duda Hugo Camberos. Lo que la transmisión de Apple TV no mostró fue el momento en el que un aficionado del Guadalajara invadió el campo de juego para que el canterano de 19 años le firmara la playera.

El ingreso del futbolista formado en Verde Valle se dio cuando el Rebaño Sagrado perdía por 1-0 y se había dado la lesión de Bryan González. El extremo generó una revolución por el carril izquierdo en cada ataque que llevó adelante y tuvo dos jugadas claras de gol que no ingresaron por culpa del portero y del poste.

Por otro lado, uno de los momentos más importantes de la noche en el Lumen Field se dio cuando todos los jugadores de Chivas se reunieron en el centro del campo de juego para saludar y aplaudir a la afición. Los chivahermanos llenaron un estadio a pesar de que el equipo ya se encontraba eliminado de la Leagues Cup.

Hugo Camberos jugó en Chivas vs. Seattle Sounders por la Leagues Cup. (Foto: IMAGO7)

Lo que la transmisión de Apple TV no mostró fue el gesto de Hugo Camberos con un aficionado del Rebaño Sagrado que había invadido la cancha. En una imagen captada por Medio Tiempo, se puede ver cómo el chivahermano es tomado por un encargado de seguridad, mientras que el canterano le firma la playera.

Foto: Medio Tiempo.

Hugo Camberos cerca de anotar dos golazos para Chivas

Como bien decía Fernando Cevallos, Hugo Camberos ingresó en Chivas y revolucionó por su carril el partido. En el primer tiempo, lanzó un remate desde fuera del área con el que hizo volar a Frei, quien evitó el 1-1. A su vez, con el partido 2-1, el extremo recibió centro de Miguel Gómez y de volea estrelló el balón en el palo.

Encuesta ¿Hugo Camberos debe ser titular en Chivas vs. Santos Laguna? ¿Hugo Camberos debe ser titular en Chivas vs. Santos Laguna? Sí, la rompió contra Seattle Sounders. No, le van a ganar las espaladas. Ya votaron 2 hinchas

Fernando Cevallos no entiende cómo Sandoval no fue titular

El reconocido periodista de Fox Sports señaló que no comprende cómo Santiago Sandoval y Hugo Camberos no fueron de arranque. “Yo más que lo de la Hormiga, no entendí por qué Camberos y Sandoval no fueron titulares en el día de hoy. Además, Camberos entra y él cambia la cara al equipo, empezó a intentar a buscar cosas diferentes y después Sandoval entra y la primera pelota que toca la mete. Se ve que vienen en otro ritmo, traen otra dinámica después del Premundial”, expresó Fernando Cevallos.