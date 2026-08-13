El canterano del Guadalajara se ha convertido en el amuleto que llega para salvar al chiverío en los minutos finales de los partidos, en donde lo ha hecho en tres competencias diferentes.

Chivas vivió un momento de alta tensión en su tercer partido en la Leagues Cup 2026 frente al Seattle Sounders, en donde todo apuntaba a que volvería a sufrir dificultades para anotar en la portería rival; sin embargo, ya tendría a un “especialista” en salvarlos y se trataría de Luis Rey.

El defensor del Guadalajara que recién regresó al redil tras un año prestado en el Puebla, se ha convertido en un amuleto en los momentos en los que el Rebaño Sagrado está urgido de goles, ya que se ha encargado de “salvar” al conjunto tapatío en Liga MX, Concachampions y ahora en Leagues Cup.

Salvó a Chivas del ridículo contra Cibao

Durante el primer semestre del 2025, el Guadalajara abrió un nuevo proceso de la mano de Óscar García Junyent, en donde uno de los peores episodios del entrenador español durante su breve paso por el Rebaño lo vivió en la Concachampions 2025 en su visita contra el Cibao.

En aquel partido en República Dominicana, el Guadalajara estaba a borde de la derrota, en donde Luis Rey apareció en la recta final del partido para anotar el gol que empató la pizarra y evitó el ridículo mayúsculo que pudo sufrir el conjunto del chiverío en la competencia internacional.

Agónico gol contra Pumas

En ese mismo semestre, pero durante el torneo local, el chiverío vivió una noche complicada en la cancha del Estadio Olímpico Universitario debido a que cesaron a Óscar García Junyent, por lo que Pepe Meléndez asumió las riendas como bomberazo; sin embargo, lo hizo sin ayuda del resto del cuerpo técnico del español, que solo se quedó sentado a un lado mientras esperaban que se acordara lo de su liquidación.

En aquel partido, el Rebaño rescató un importante triunfo sobre los Pumas con gol en tiempo de compensación de Luis Rey, en donde Alan Pulido remató dentro del área, pero tras un rechace del cancerbero felino, controló y mandó la pelota al fondo de las redes.

Empató el partido contra Seattle Sounders

El defensor del Guadalajara volvió a demostrar sus cualidades para aparecer en momentos cruciales, ya que la desesperación estaba apareciendo en el chiverío debido a que no caía el gol del empate contra Seattle Sounders; sin embargo, tras un rebote, Luis Rey controló y de zurda definió en una especie de media vuelta que emparejó la pizarra.