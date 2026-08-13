Chivas consiguió una victoria agridulce la noche de este miércoles, pues aunque el triunfo ante Seattle Sounders sirvió para romper la racha de malos resultados, llegó cuando el Guadalajara ya estaba eliminado matemáticamente de la Leagues Cup. Además, el Rebaño Sagrado perdió a uno de sus jugadores más importantes por una lesión muscular, por lo que la victoria terminó teniendo un costo importante en un partido en el que el equipo ya no se jugaba nada dentro del torneo.

Bryan González sufrió una lesión muscular y podría ser baja varios partidos

La victoria salió muy cara para el Guadalajara con la lesión de Bryan González, quien es el único futbolista de la plantilla que actualmente no tiene un sustituto natural para cumplir con todas las funciones que desempeña. Apenas al minuto 23, el Cotorro tuvo que abandonar el terreno de juego en camilla y entre lágrimas, generando preocupación dentro de Chivas. A falta de conocer el diagnóstico definitivo, todo apunta a una lesión muscular que podría mantenerlo fuera durante al menos un mes.

Hugo Camberos apunta a ser el sustituto de Bryan González durante su baja

La lesión de Bryan González abrió inmediatamente una oportunidad para Hugo Camberos, quien ingresó al terreno de juego por decisión de Gabriel Milito y terminó dando una gran actuación. El canterano rojiblanco estuvo muy cerca de marcar en varias ocasiones y mostró el desequilibrio que lo convirtió en la gran figura del Premundial Sub-20. Por ello, todo apunta a que Camberos será una de las principales alternativas para ocupar el lugar del Cotorro mientras se recupera.

El golazo que estuvo cerca de anotar Hugo Camberos contra Seattle Sounders

El gran partido de Hugo Camberos solamente quedó pendiente de ser coronado con un gol. El atacante rojiblanco tuvo varias oportunidades para marcar y demostró una vez más el talento que posee, pero ninguna terminó dentro de la portería. La acción que más hizo levantarse de sus asientos a los aficionados fue una espectacular tijera, en la que el balón terminó estrellándose contra el poste y evitó que Camberos anotara uno de los mejores goles de su carrera.

Después de la victoria contra Seattle Sounders, Chivas ya piensa en Santos Laguna

Con la Leagues Cup ya terminada para el Guadalajara, el equipo ahora deberá cambiar completamente el chip y concentrarse en la Liga MX. La victoria ante Seattle puede servir como impulso anímico después de varios resultados negativos, pero el verdadero objetivo será recuperar el camino en el Apertura 2026. Chivas volverá a la actividad este domingo frente a Santos Laguna, en un partido en el que Gabriel Milito y sus jugadores buscarán demostrar que el triunfo en Seattle puede ser el inicio de una nueva etapa.

Armando González volvió a quedarse sin anotar y recibe un consejo de Jared Borgetti

Armando González volvió a quedarse sin marcar y su racha sin goles continúa siendo uno de los principales temas alrededor de Chivas. El delantero rojiblanco atraviesa un momento complicado frente al arco, pero el histórico goleador mexicano Jared Borgetti consideró que este tipo de situaciones forman parte de la carrera de cualquier atacante. Para el exdelantero, González debe aprender a convivir con estas rachas y utilizarlas para detectar qué puede mejorar, entendiendo que cuando los resultados no llegan siempre existe algún aspecto del juego que se puede trabajar o perfeccionar. La clave ahora será que la Hormiga convierta este momento negativo en una oportunidad para seguir creciendo.