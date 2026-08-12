Estos tres legendarios futbolistas y que resultaron campeones con el Guadalajara, utilizaron sus redes sociales para manifestarse contra las decisiones que se han tomado en el futbol mexicano.

El futbol mexicano sigue siendo una fuente inagotable de polémicas por las decisiones que toman los altos mandos de la Federación Mexicana de Futbol, en el que los empresarios solamente priorizan el aspecto económico por encima del deportivo, por lo que para este Apertura 2026 se confirmó la eliminación del ascenso y el descenso.

Dicha decisión ha causado revuelo en todo el balompié nacional, por lo que los clubes de la Liga de Expansión han comenzado a manifestarse de maneras sutiles, en donde inclusive han sido blanco de multas por parte de la Liga MX por dichas protestas.

Es por eso que el exjugador del Guadalajara, Francisco Javier Rodríguez, se manifestó en su cuenta de Instagram contra esta decisión, suplicando que regrese la competencia deportiva para subir e incluso para bajar de categoría, considerando que se debe de reinstaurar con urgencia.

“Por el bien de nuestro futbol mexicano. Que regresen el ascenso y el descenso para así elevar la competición y nivel futbolístico de nuestros jóvenes mexicanos y liga mexicana. ¡Se necesita unión urgente!“, escribió el Maza en sus redes sociales, mensaje que fueron compartidos por otras leyendas rojiblancas como Adolfo Bautista y Alberto Medina.

Bofo Bautista también lanzó mensaje por el ascenso y el descenso

“Es hora de apoyar al futbol mexicano. Que vuelva el ascenso y el descenso a la Liga MX por el bien del futbol mexicano. Importante darle la oportunidad al talento mexicano o pronto veremos puros extranjeros y en la Selección a puro naturalizado“, escribió el mítico jugador 100 del Guadalajara.

¿Por qué se eliminó el ascenso y el descenso?

El futbol mexicano vivió un momento complicado en el 2019 cuando el Veracruz no tenía dinero para pagarle a sus futbolistas, por lo que el propietario Fidel Kuri terminó metiéndose en problemas legales, en donde la Liga MX fue haciendo adecuaciones al reglamento para que no se volviera a vivir una situación similar.

Sin embargo, después de la pandemia, se decidió resguardar las franquicias de los empresarios que participaban en Primera División, por lo que para impedir que se devaluaran, inhibieron el ascenso y el descenso, para no correr el riesgo de bajar de categoría.

Aunque la apuesta era que en unos años regresara la competencia como existía previamente, la Liga MX fue complicando cada vez más los requisitos para obtener la “certificación”, por lo que inclusive los clubes de Liga de Expansión acudieron al TAS a presentar su queja, aunque el organismo desestimó las pruebas y dio legalidad a la decisión tomada por los dirigentes de Primera División.