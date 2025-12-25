La carrera de futbolista profesional no es sencilla, no solamente por la exigencia de estar siempre en un alto nivel físico, sino también por la disciplina que requiere para tener los cuidados fuera de la cancha, en donde la alimentación es importante; sin embargo, a dos leyendas de Chivas les costaba el comer sanamente.

El periodista Juan Carlos Cruz, reveló que tenía una cercana relación con Omar Bravo y Alberto Medina cuando eran futbolistas del Guadalajara, por lo que le reveló a José Manuel de la Torre que ambos elementos planificaron una “indisciplina” durante toda la Liguilla del título del Apertura 2006.

El llamado Chiquis reveló que los Compadres no disfrutaban de la comida del hotel de concentración, por lo que con la ayuda del periodista, lograban meter varias órdenes de tacos que se repartían entre varios futbolistas del plantel rojiblanco.

“Le puedo contar la anécdota al Chepo 18 años después. Ese Chivas avanza de Repechaje, le gana al Veracruz, luego al Cruz Azul, luego al América previo al Toluca. Las Idas fueron en Guadalajara y yo me llevaba con algunos jugadores, pero estaban hasta el gorro de las comidas de concentración.

“Fuiste campeón gracias a unos tacos. Contra Veracruz, Cruz Azul y América, yo estaba a fuera de la Minerva, esperando la llamada de estos cabrones: de Venado Medina y Omar Bravo: ‘nos estamos haciendo pendejos con el pollo, Chiquis. Aguanta’.

“Yo llegaba con unos tacos y ahí estaba Sergio Santana, Omar Bravo, Alberto Medina, Edwin Borboa y nos echamos unos taquitos casi a lado de tu cuarto mi Chepo. Te dieron el título esos tacos de lengua”, recordó entre risas en el podcast, Lavolpismo.

¿Cómo fue el camino al título de Chivas del Apertura 2006?

Guadalajara tenía un estilo de juego espectacular, siempre ofensivo, lo que le permitió sumar muchos puntos en el torneo, aunque tuvo que pasar por el Repechaje para poder a asegurar su lugar en la Liguilla, fase en la que eliminaron por goleada al Veracruz.

Posteriormente, se enfrentaron a Cruz Azul que dominó toda la fase regular del campeonato, dejándolos fuera en Cuartos de Final. En Semifinales el rival fue el América en donde el Rebaño se impuso en la Ida y mantuvo el empate en el Estadio Azteca.

Para la Final, el chiverío gestó una remontada espectacular en el Nemesio Diez contra Toluca con anotaciones del Maza Rodríguez y Bofo Bautista, bordando así la estrella número 11 de la institución.