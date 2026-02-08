Aunque el Tapatío se llevó una valiosa victoria por 3-1 ante Atlante por la Jornada 5 de la Liga de Expansión MX, uno de los momentos más curiosos del encuentro fue el gol de Luis Puente, delantero formado en Chivas que enfrentó a varios de sus excompañeros y logró descontar para los Potros en el complemento.

Puente fue durante varios años una de las grandes promesas rojiblancas. Su físico, su potencia y su condiciones técnicas generaron altas expectativas, al punto de debutar con el primer equipo en la Leagues Cup 2022, aunque ese terminó siendo su único partido oficial con Guadalajara, ya que más adelante llegó a convertir en la Copa Sky, bajo la tutela de Veljko Paunovic.

La falta de continuidad y algunas lesiones de gravedad en momentos inoportunos frenaron su desarrollo en distintos momentos. Posteriormente, se marcho a las filas del Pachuca, donde vio actividad con la Sub-23 y también disputó tres encuentros con el primer equipo, aunque sin poder consolidarse.

A sus 22 años, Puente llegó este año como refuerzo al Atlante, en busca de relanzar su carrera en la Liga de Expansión MX. El atacante, que también fue campeón de la categoría con la playera del Tapatío, se enfrentó a su ex equipo y estuvo atento para capturar un rebote dentro del área y empujar a la red en lo que fue el 2-1 parcial, cumpliendo con la denominada “ley del ex”.

