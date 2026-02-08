El triunfo del Tapatío por 3-1 sobre Atlante, en el duelo correspondiente a la Jornada 5, tuvo varios protagonistas, pero uno de los nombres propios de la noche fue Sergio Aguayo. El delantero rojiblanco no pudo anotar fue determinante al registrar dos asistencias, confirmando que es un jugador a seguir y con posible proyección para el primer equipo.

Aguayo, de 23 años, llegó al Guadalajara procedente de Pachuca y ya ha tenido acercamientos con el primer equipo. El año pasado viajó a la Leagues Cup 2025, luego realizó la pretemporada con Gabriel Milito rumbo al Clausura 2026 y hasta convirtió un gol en un amistoso, antes de regresar a la plantilla del Tapatío.

Con el filial rojiblanco ha tenido un arranque de torneo movido: ya fue expulsado, ya convirtió un gol y ahora suma dos asistencias en un partido de alta dificultad, mostrando carácter y capacidad de influencia en el ataque.

A los 20 minutos de la primera mitad, Aguayo recuperó un balón en la salida rival y se fue abriendo hacia el sector derecho, hasta ingresar al área y enviar el centro para que su compañero de ataque, Vladimir Moragrega, pusiera el segundo gol rojiblanco. Más tarde, en el complemento, volvió a filtrarse desde atrás por el mismo sector y tocó al medio para la llegada de Enrique Ledesma, que selló el 3-1.

El resumen de Tapatío vs. Atlante