Sergio Aguayo fue una de las grandes revelaciones del Apertura 2025 y terminó de confirmar su potencial durante la pretemporada con el Primer Equipo de Chivas rumbo al Clausura 2026. Su rendimiento fue tan convincente que la directiva rojiblanca decidió ejercer la opción de compra al Pachuca para ficharlo de manera definitiva. Sin embargo, su inicio de torneo ha sido muy complicado y su panorama podría tornarse aún más complejo en las próximas semanas.

Aunque todo apuntaba a que se había ganado un lugar en la consideración de Gabriel Milito tras sus buenas actuaciones en los amistosos ante Irapuato y Leones Negros, la realidad es que la competencia en la delantera rojiblanca es feroz. Ángel Sepúlveda y Ricardo Marín han respondido con buen nivel, sumado a la presencia del campeón de goleo Armando González, quien ya inició el Clausura 2026 marcando gol. Este contexto hace que las oportunidades para Aguayo en el Primer Equipo sean muy limitadas.

A Sergio Aguayo le fue mal ante La Paz.

Por si fuera poco, su panorama en el Tapatío tampoco ha sido favorable. Aguayo fue expulsado en la Jornada 1 ante Atlético La Paz sin poder anotar, lo que le impidió ver actividad en la Fecha 2 frente a Venados. Mientras tanto, sus competidores directos han aprovechado al máximo sus minutos: Vladimir Moragrega y Daniel Villaseca han marcado en ambos partidos de la filial, con Moragrega incluso firmando un doblete este viernes ante los Astados.

Si este nivel se mantiene, Sergio Aguayo podría comenzar a quedar relegado en la lucha por minutos tanto en Chivas como en el Tapatío. Aun así, el torneo apenas comienza y el margen de reacción sigue siendo amplio. En la directiva rojiblanca mantienen plena confianza en su talento y consideran que es un delantero con mucho futuro, por lo que las oportunidades para revertir la situación aún están sobre la mesa.

Sergio Aguayo podría volver a trabajar con Milito por los llamados de Hormiga y Sepúlveda

Cabe recordar que se puede abrir una ventana importante para Sergio Aguayo en las próximas semanas, considerando que Armando González y Ángel Sepúlveda serán convocados a la Selección Mexicana. Esto podría llevar a que Gabriel Milito lo vuelva a considerar para entrenar con el Primer Equipo durante esta especie de “Fecha FIFA” improvisada en la Liga MX, una oportunidad clave para que el joven delantero vuelva a levantar la mano.