El Tapatío pasa por un gran momento futbolístico y el próximo fin de semana recibirá en la cancha del Estadio Gregorio Tepa Gómez a la Jaiba Brava, como parte de la Jornada 6 del Torneo Clausura 2026 de la Liga de Expansión MX.

El filial del Club Deportivo Guadalajara llegará a este compromiso tras imponerse 1-3 al Atlante, dentro de la Fecha 5, por lo que llegarán con la motivación a tope, mientras que la Jaiba Brava perdió por la mínima contra Irapuato.

Cabe mencionar que en estos momentos, el conjunto de José Meléndez se ubica en la segunda posición de la tabla general con 10 puntos, producto de tres victorias, un empate y una derrota.

Por su parte, la Jaiba Brava se encuentra en la penúltima posición de la clasificación con tres unidades, consecuencia de un triunfo y tres descalabros, así que buscarán como dé lugar el triunfo para salir del abismo.

¿Cuándo y dónde juegan Tapatío vs. Jaiba Brava por el Clausura 2026?

El partido entre el Tapatío y la Jaiba Brava se disputará el próximo viernes 13 de febrero, en el Estadio Gregorio Tepa Gómez, correspondiente a la Fecha 6 del Torneo Clausura 2026 e iniciará a las 17:00 horas, tiempo del centro de México.

¿Cómo seguir el Tapatío vs. Jaiba Brava?

El partido entre Tapatío y la Jaiba Brava, correspondiente a la Jornada 5 del Torneo Clausura 2026 de la Liga de Expansión MX, será transmitido a través de ESPN y Disney+.