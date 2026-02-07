El próximo fin de semana se llevará a cabo una nueva edición del Clásico Nacional entre el Club Deportivo Guadalajara y América, correspondiente a la Fecha 6 del Torneo Clausura 2026, a celebrarse en la cancha del Estadio Akron.

Para esta nueva edición del Clásico de Clásicos del fútbol mexicano, ambos equipos podrían enfrentar ausencias significativas. Chivas resentirá la baja de Luis Romo, mientras que el conjunto de las Águilas probablemente tendrá que lidiar con la ausencia de Alejandro Zendejas.

El extremo de 28 años salió lesionado durante el partido de este sábado frente a Rayados de Monterrey, donde su gol fue determinante para que el equipo de André Jardine consiguiera su segunda victoria en el campeonato.

En los próximos días, el cuerpo médico del América deberá evaluar la gravedad de la molestia para definir si Alejandro Zendejas estará en condiciones de disputar el Clásico Nacional frente al Rebaño Sagrado.

¿Cuándo es el Clásico Nacional entre Chivas y América?

El Clásico Nacional entre Chivas y América, correspondiente a la Jornada 6 del Torneo Clausura 2026, se llevará a cabo este sábado 14 de febrero en la cancha del Estadio Akron, a las 21:07 horas, tiempo del centro de México, mismo que será transmitido por Amazon Prime.

Cabe mencionar que el Club Deportivo Guadalajara se ubica en la primera posición de la tabla general con 15 puntos, pruducto de cinco victorias, mientras que el cuadro de las Águilas está en el octavo escalón con ocho unidades, consecuencia de dos triunfos, dos empates y una derrota.