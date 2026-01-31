El próximo sábado 14 de febrero se llevará a cabo una nueva edición del Clásico Nacional, pero para este compromiso correspondiente a la Fecha 6 del Torneo Clausura 2026, el América llegará con una baja sensible.

De acuerdo con información de León Lecanda, reportero de ESPN, Álvaro Fidalgo dejará en los próximos días al conjunto de las Águilas y todo parece indicar que su siguiente destino será la Real Betis de España.

De hecho, el mediocampista español, naturalizado mexicano, ya no fue convocado para el duelo de este sábado ante los Rayos del Necaxa, y solo acudió al Estadio Ciudad de los Deportes a apoyar a sus todavía compañeros.

Álvaro Fidalgo ya no estará para el Clásico Nacional.

Según la fuente antes mencionada, la decisión del “Maguito” causó sorpresa en Coapa, incluso un sentimiento de tristeza en algunos futbolistas del conjunto de las Águilas ya que es muy querido en la institución.

Fecha, hora y dónde ver el Clásico Nacional entre Chivas y América

Como se mencionó anteriormente, el Clásico Nacional del Torneo Clausura 2026 se llevará a cabo el sábado 14 de febrero en la cancha del Estadio Akron, a las 21:07 horas, tiempo del centro de México, mismo que será transmitido por Amazon Prime.