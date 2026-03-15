El empate entre Cruz Azul y Pumas en la Jornada 11 del Torneo Clausura 2026 terminó beneficiando al Club Deportivo Guadalajara. Gracias a ese resultado, Chivas tiene en sus manos la posibilidad de recuperar la cima del campeonato si logra vencer a León el próximo miércoles.

El conjunto de La Máquina se mantiene en la primera posición de la tabla general con 26 puntos; sin embargo, un triunfo del Rebaño Sagrado frente a León cambiaría el panorama.

Actualmente el Club Deportivo Guadalajara suma 24 unidades, por lo que una victoria le permitiría llegar a 27 y superar por un punto a los pupilos de Nicolás Larcamón, enviándolos al segundo lugar de la clasificación.

Mientras tanto, Toluca quedaría relegado a la tercera posición de la tabla general del Torneo Clausura 2026, pues actualmente suman 25 puntos, apenas uno más que Chivas, que llega con 24 unidades tras su reciente victoria frente a Santos Laguna.

¿Cuándo es el partido pendiente entre Chivas y León?

El Club Deportivo Guadalajara y el Club León disputarán su partido pendiente de la Jornada 9 el miércoles 18 de marzo en la cancha del Estadio Akron, a las 20:07 horas, tiempo del centro de México, el cual será transmitido por Amazon Prime.

Cabe mencionar que la “Fiera” llegará a este encuentro con entrenador interino, pues Ignacio Ambriz renunció en rueda de prensa tras la derrota que sufrió el sábado pasado ante Xolos de Tijuana.