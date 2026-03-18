No hay dudas de que el Guadalajara tiene una de las mejores canteras de México debido a que no para de proporcionar a la Selección Mexicana como a diferentes de clubes de la Liga MX. Esta tarde la cantera rojiblanca tuvo acción en la Sub-21 ante León en el que José Calderón anotó un golazo de volea que hará muchos acordar a un golazo de Cristiano Ronaldo para que el Real Madrid supere a Atlético Madrid en la Semifinal de la Champions Leagues 2016

El conjunto de Luis Arce es uno de los grandes protagonistas de la categoría debido a que se ubicaba en la quinta posición con 17 puntos, pero esta tarde escaló al cuarto lugar tras superar a la Fiera por la mínima diferencia.

El gran culpable de que Chivas Sub-21 se quede con los tres puntos fue Leonel Calderón en el minuto 73. El futbolista de 18 años recibió el balón dentro del área y, tras una serie de rebotes, llenó el empeine de gol para destruir la portería de Irving Martínez.

Leonel Calderón anotó golazo para Chivas.

Video del gol de Leonel Calderón

¿Cuándo volverá a jugar Chivas Sub-21?

Las Chivas de Luis Arce volverán a tener acción el próximo sábado cuando visiten a Rayados de Monterrey por la jornada 12 del Clausura 2026. Una victoria ante la pandilla de Nuevo León les daría la posibilidad de superar a América e igualar la línea de Atlas y Juárez si pierden puntos en sus partidos.