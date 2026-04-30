Las Chivas de Guadalajara se alistan para su participación en la Fiesta Grande del futbol mexicano, donde este sábado se medirán ante Tigres por los cuartos de final del Clausura 2026. El Rebaño iniciará la serie jugando en El Volcán y luego definirá en el Estadio Akron. Gabriel Milito tendrá varias bajas por las convocatorias de jugadores a la Selección Mexicana, aunque también contará con algunos regresos.

Érick Gutiérrez: entreno y mensaje a Richard Ledezma

Mientras sigue sin ser tenido en cuenta para la plantilla de Chivas, el mediocampista Érick Gutiérrez se encuentra activo en redes sociales, donde ha dado cuenta de sus ganas de volver a vestir la playera rojiblanca con distintos mensajes. En la jornada de ayer, el Guti compartió una imagen en Verde Valle entrenando junto a una categoría juvenil y luego le dejó un mensaje a Richard Ledezma, su antiguo compañero en PSV, tras confirmarse su ausencia en la convocatoria de México al Mundial.

La foto que compartió Érick Gutiérrez en redes sociales (Imago7)

El plan de Chivas con Luis Rey

Entre los seleccionados para comenzar con el microciclo de cara a la Copa del Mundo, también fue incluído como sparring el defensor Luis Rey, cuyo pase pertenece al Guadalajara. Tras pasar un año cedido en Puebla, el periodista Omar Villarreal contó que el zaguero, quien también actúa como contención, será contemplado para la próxima pretemporada de Chivas, donde tendrá la posibilidad de convencer a Gabriel Milito antes de que se tome una decisión sobre su continuidad.

José Castillo, listo para regresar

Una buena noticia que tendrá el Rebaño Sagrado para la Liguilla será el regreso de José Castillo, defensor que suele garantizar buenos rendimientos y que se perdió los últimos dos encuentros por lesión. Su vuelta será importante si se tienen en cuenta las bajas de Luis Romo -convocado al Tri- y Daniel Aguirre -lesionado-. Otro de los que estará a disposición será Ángel Sepúlveda.

Chicharito Hernández no se retira

En medio de las especulaciones, el delantero Chicharito Hernández publicó un video en su cuenta de Instagram, donde confirma que no se retirará del futbol profesional. En las últimas horas se lo ha vinculado al Atlante, equipo que regresará a la Liga MX con la conducción técnica de Miguel Herrera, aunque de momento la directiva le puso paños fríos a su contratación.