Armando González es el mejor delantero mexicano del momento y así lo demostró durante todo el año futbolístico con Chivas, por lo que se ha ganado la convocatoria a su primera Copa del Mundo en este 2026 con la Selección Mexicana.

Sin embargo, la Hormiga demostró que no ha olvidado sus orígenes en las fuerzas básicas del Guadalajara, por lo que protagonizó una reunión con varios excompañeros en el Tapatío, a unos días de arrancar su llamado con el Tricolor.

Es por eso que el delantero estelar del chiverío compartió en su cuenta de Instagram que se reunió con algunos amigos de la cantera rojiblanca y con quienes se coronó campeón con el Tapatío en el Clausura 2023.

La Hormiga habría acudido a un restaurante para convivir con Matías Cendejas, Leonardo Jiménez, Daniel Villaseca y Luis Puente, en donde los primeros tres permanecen en las divisiones inferiores del chiverío, mientras que el último fue uno de los mejores artilleros de Liga de Expansión en el Atlante.

¿Cuándo deberá reportar Armando González con la Selección Mexicana?

Los jugadores que reportarán con el Tricolor están obligados a tomar, por lo menos, una semana de vacaciones antes de iniciar con su concentración rumbo a la Copa del Mundo, por lo que deberán reportar el 6 de mayo en el Centro de Alto Rendimiento.

¿Quiénes son los convocados de Chivas a la Copa del Mundo 2026?