La directiva de Chivas ha ido construyendo un plantel poderoso para que el Rebaño se mantenga como uno de los referentes de la Liga MX, por lo que el plan es seguirse abasteciendo de jugadores surgidos de las fuerzas básicas e inclusive, de la contratación de refuerzos.

Es por eso que para el Apertura 2026 se estaría avanzando en la planeación y el armado del plantel rojiblanco, en donde Gabriel Milito estaría analizando la reincorporación de futbolistas que pertenecen al Guadalajara, en donde uno de los que estarán a prueba será Luis Rey.

El zaguero que estuvo prestado durante un año en el Puebla deberá reportar con el chiverío tras no hacerse válida la opción de compra, por lo que el reportero de TV Azteca, Omar Villarreal, destapó el plan que tienen con el defensor dentro de la escuadra tapatía.

“Este zaguero central y contención estaba terminando su préstamo con el conjunto del Puebla y no había indicios que le dieran a Chivas para decir: ‘me lo quiero quedar’.

“Ya estuvimos investigando y en Guadalajara lo van a esperar para que se integre a la pretemporada de cara al Apertura 2026 con Gabriel Milito y que en esa pretemporada pueda llenarle el ojo al entrenador y pueda ser considerado ya como un regreso oficial”, explicó el comunicador en su canal de YouTube.

¿Cuáles son los otros jugadores que podrían regresar a Chivas?

El Guadalajara tiene a varios elementos prestados en otros clubes en búsqueda de minutos y experiencia, por lo que ahora podrían volver de cara al Apertura 2026, en donde además de Luis Rey podrían regresar elementos como Fidel Barajas o Diego Ochoa.