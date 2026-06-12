Toluca habría avanzado de manera importante en las negociaciones para incorporar a Víctor Guzmán como refuerzo.

Víctor Guzmán podría mantenerse en la Liga MX luego de finalizar su etapa con Chivas. El mediocampista mexicano se encuentra muy cerca de convertirse en nuevo jugador de los Diablos Rojos de Toluca para el Torneo Apertura 2026.

De acuerdo con información de César Luis Merlo, el llamado “Pocho” Guzmán quedó en libertad tras no llegar a un acuerdo para renovar su contrato con el Club Deportivo Guadalajara.

Esta situación abrió la puerta para que diversos equipos se interesaran en sus servicios en este mercado de fichajes, siendo los “Escarlatas” los que más han avanzado en las negociaciones.

La posible llegada del ex del Rebaño Sagrado responde a una necesidad puntual del cuadro mexiquense debido a que Antonio Mohamed considera a Víctor Guzmán como una alternativa importante para reforzar el mediocampo ante la sensible baja de Marcel Ruiz.

Víctor Guzmán sería nuevo jugador de Toluca.

¿En qué equipos ha jugado Víctor Guzmán?

Cabe mencionar que Víctor Guzmán ha desarrollado toda su carrera en la Liga MX defendiendo únicamente las camisetas de Pachuca y Chivas. Con los Tuzos vivió la etapa más exitosa al conquistar dos títulos de Liga MX y una Liga de Campeones de la Concacaf.