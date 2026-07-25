Todos los detalles para que no te pierdas el partido del Guadalajara frente a La Franja antes de la pausa por la Leagues Cup 2026.

Chivas por fin saldrá del Estadio Akron y deberá registrar su primera visita del Apertura 2026 y será cuando acuda al Estadio Cuauhtémoc para enfrentarse al Puebla como parte de la jornada 3 del Apertura 2026, en donde el Rebaño necesita de un triunfo antes del parón por la Leagues Cup.

El Guadalajara viene de conseguir su primera victoria de la temporada de una forma cardíaca tras derrotar con gol de último minuto de Roberto Alvarado a los Bravos, por lo que ahora deberán mantener esa inercia para poder seguir escalando peldaños en la tabla de posiciones.

Hay que recordar que el torneo local tendrá una pausa para que los clubes de la Liga MX se enfrenten a las escuadras de la MLS durante dos semanas, en donde el premio es un pase al Mundial de Clubes del 2029, por lo que los clubes mexicanos deberán poner mayor entusiasmo para poder conquistar este trofeo.

¿Cuál sería la posible alineación de Chivas vs. Puebla?

Gabriel Milito ha tenido que ir modificando su alineación semana a semana debido a diversas cuestiones, tales como la expulsión de Ángel Sepúlveda en el juego con Toluca, mientras que contra el FC Juárez se suscitó la lesión de Omar Govea; sin embargo, podría haber ajustes en otras zonas por decisiones tácticas, así como por la dolencia muscular que registró José Castillo que le impidió terminar el partido.

¿Cuándo y dónde se jugará el Chivas vs. Puebla de la jornada 3 del Apertura 2026?

El Guadalajara tendrá una semana de trabajo ligeramente más corta de lo habitual, ya que el duelo contra La Franja está programado para disputarse el próximo viernes 31 de julio en la cancha del Estadio Cuauhtémoc, duelo que arrancará en punto de las 19 horas, tiempo del centro de México.

Encuesta ¿Cuál crees que será el resultado de Chivas en su visita al Puebla? ¿Cuál crees que será el resultado de Chivas en su visita al Puebla? Triunfo de Chivas Sorpresivo empate Perdemos con el Pueblota Ya votaron 7 hinchas

¿Cómo ver EN VIVO el Chivas vs. Puebla?

El compromiso entre rojiblancos y enfranjados será transmitido por la señal de Azteca 7; sin embargo, recuerda que podrás seguir todos los detalles a través del Minuto a Minuto que en Rebaño Pasión tendremos para ti.