El Guadalajara rescató la victoria en el último minuto, pero hay muchas cosas positivas detrás de este triunfo, no solo el gol del Piojo Alvarado.

Chivas tuvo una tarde sumamente complicada en la cancha del Estadio Akron al enfrentarse al FC Juárez en la jornada 2 del Apertura 2026, en donde los dirigidos por Gabriel Milito sufrieron en demasía para poder imponerse a los fronterizos, encontrando la jugada del gol en el último minuto.

Aunque es cierto de que este partido está lejos de ser el juego más espectacular del Guadalajara, la realidad es que se regresaron a conceptos básicos que habían sido olvidados en el partido de la primera fecha frente al Toluca y sobre todo, el partido se disputó sin arbitrajes tendenciosos como el de Daniel Quintero de la semana anterior.

Recuperaron la memoria

Durante muchos lapsos del partido, el Rebaño volvió a demostrar la idea futbolística la intensidad y el agobio que lo caracterizaron en el torneo anterior, impidiendo que los Bravos pudieran salir de su medio campo, defendiendo con su última línea y buscando alternativas ofensivas por las dos bandas y por el centro.

Cambios precisos

Gabriel Milito demostró su capacidad como estratega y sobre todo, su conocimiento del plantel rojiblanco, ya que en el segundo tiempo fue haciendo ajustes paulatinamente desde el banquillo, enviando al campo a jugadores como Efraín Álvarez que pese a regresar apenas de su cirugía, demostró que cambia la manera de atacar del Guadalajara.

Otro de los ajustes que demostró que es un relevo de lujo, pese a no ser un futbolista mediático, es Ricardo Marín, quien de inmediato le dio otra profundidad y variedad de alternativas para la ofensiva rojiblanca, siendo determinante con su asistencia para dejar al Piojo Alvarado frente a la puerta visitante.

Apareció la inteligencia

La incorporación de jugadores como Efraín Álvarez, Kevin Castañeda o Ricardo Marín, quienes se conectaron de inmediato con futbolistas como Roberto Alvarado o Luis Romo, comenzando a buscar alternativas distintas para poder abrir el cerrojo de los Bravos, buscando ganar posesiones en alto o triangulaciones.

Las calificaciones de los jugadores de Chivas vs. Bravos

¿Cuándo y dónde se jugará el Chivas vs. Puebla de la jornada 3 del Apertura 2026?

El próximo partido del Guadalajara que corresponde a la jornada 3 del Apertura 2026 se llevará a cabo el próximo viernes 31 de julio en la cancha del Estadio Cuauhtémoc contra el Puebla, duelo que está pactado para arrancar en punto de las 19 horas, tiempo del centro de México.