El portero del FC Juárez se convirtió en el héroe del conjunto fronterizo al realizar una intervención milagrosa para evitar el primer gol del Rebaño.

Chivas busca con desesperación su primer triunfo del Apertura 2026 durante el compromiso contra el FC Juárez, en donde en el primer tiempo el dominio de las acciones fue del Rebaño en su totalidad, en donde la jugada más clara para los rojiblancos fue contenida de forma milagrosa por la mano de Sebastián Jurado.

El Guadalajara cargó la mayoría de sus aproximaciones de peligro desde la banda derecha, en donde Richard Ledezma mandó un balón a segundo poste que controló Bryan González dentro del área, se perfiló y sacó un zurdazo poderoso rumbo a las redes fronterizas.

Sin embargo, el portero de los Bravos extendió las manos y logró desviar ligeramente la trayectoria de la redonda para mandarla rumbo a tiro de esquina de forma espectacular, ahogando el grito de gol de millones de aficionados rojiblancos.

¿Cuándo y dónde se jugará el Chivas vs. Puebla de la jornada 3 del Apertura 2026?

El próximo partido del Guadalajara que corresponde a la jornada 3 del Apertura 2026 se llevará a cabo el próximo viernes 31 de julio en la cancha del Estadio Cuauhtémoc contra el Puebla, duelo que está pactado para arrancar en punto de las 19 horas, tiempo del centro de México.