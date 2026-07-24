El Chucky habría sido ofrecido directamente a la directiva del Guadalajara, pero el presidente del Rebaño lo habría rechazado de inmediato.

Chivas está obligado a contar en sus filas con los mejores futbolistas mexicanos que haya disponibles en el mercado de fichajes, por lo que desde hace muchos años los aficionados rojiblancos habían estado suspirando por la contratación de Hirving Lozano y ahora pudo ser posible, aunque Amaury Vergara prefirió rechazarlo.

El Guadalajara ha ido invirtiendo grandes cantidades de dinero para construir a un equipo poderoso que logre cumplir el sueño de ser campeón de Liga MX cuanto antes, por lo que el entorno del Chucky se habría acercado a ofrecer los servicios del delantero según reveló el reportero de TUDN, Gibrán Araige.

“Me contaron que Chucky Lozano, gran amigo de Érick Gutiérrez, también anda viendo qué onda con su carrera. Lleva seis meses parado y empieza ahora a analizar la posibilidad de salir del San Diego más allá de que le está cayendo su chequecito de muchos billetes verdes mensualmente y que está feliz con eso, pero quiere jugar.

“Me cuentan que hasta se lo ofrecieron a Chivas. Llegaron con Amaury Vergara: ‘¿Cómo ves si traemos al Chucky Lozano? Buscamos la manera de rescindir contrato con San Diego, pero quisiéramos tener claridad y ver si se puede arreglar’. Me cuentan que Amaury Vergara dijo que no. No queremos al Chucky Lozano por más que tenga nombre. Ahí entra la mala fama”, explicó el comunicador en el programa Los Insiders.

¿A qué se refiere Gibrán Araige con “la fama” del Chucky?

A lo largo de su carrera como profesional, Hirving Lozano ha sido blanco de rumores sobre supuestos roces con compañeros y hasta entrenadores cuando se encuentra inconforme con alguna situación; sin embargo, esas versiones cobraron credibilidad cuando el DT del San Diego, Mickey Varas, declaró abiertamente que hubo una ruptura y que no habría forma de reincorporarlo a la disciplina del primer equipo, por lo que el mexicano se ha quedado sin jugar.

¿Cuánto gana Hirving Lozano en el San Diego FC?

El Chucky Lozano decidió dejar el futbol de Europa para probar fortuna en el futbol de Estados Unidos, en donde el San Diego FC le ofreció una etiqueta de jugador franquicia, por lo que según reportes que brinda la misma MLS, el mexicano ganaría aproximadamente 9.33 millones de dólares y tiene contrato hasta diciembre del 2028.