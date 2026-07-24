Chivas volverá este sábado al Estadio Akron para recibir al FC Juárez, en un partido en el que el Guadalajara buscará conseguir su primer triunfo del Apertura 2026 tras el tropiezo frente a Toluca. Además, el encuentro tendrá un significado especial para la afición rojiblanca, ya que será el último compromiso como local antes de que el equipo pase casi un mes sin jugar nuevamente en casa, debido al calendario de Liga MX y la disputa de la Leagues Cup.

Este encuentro también ha llamado la atención por una situación relacionada con la venta de boletos. Aunque la plataforma Boletomóvil mostraba como agotadas las entradas para este y prácticamente todos los partidos del torneo, al revisar nuevamente la disponibilidad para el duelo ante los Bravos es posible encontrar varias localidades disponibles en Venta General, algo que sorprendió a muchos aficionados que pensaban que ya no existía ninguna posibilidad de asistir.

Todo parece indicar que esta es parte de la estrategia que ha implementado la directiva rojiblanca con la distribución de boletos. Si bien la mayoría de los lugares ya fueron adquiridos mediante los abonos, el club estaría liberando un porcentaje de entradas pocos días antes de cada partido, permitiendo que los aficionados que solo desean acudir a encuentros específicos también tengan la oportunidad de conseguir un lugar en el Estadio Akron.

Los precios para el partido frente a FC Juárez abarcan distintos rangos. Las localidades disponibles van desde los $496 en la zona Lateral Superior Poniente, mientras que las más costosas alcanzan los $5,832 en la zona Club Chivas 50, la cual incluye alimentos y bebidas. Eso sí, estas últimas corresponden al mercado secundario, es decir, a la reventa autorizada por la propia plataforma.

Encuesta ¿Te agrada la estrategia de liberar una tanda de boletos antes de los partidos? ¿Te agrada la estrategia de liberar una tanda de boletos antes de los partidos? Sí, así hay más oportunidades de ir No, hay que asegurar el lleno desde antes Ya votaron 2 hinchas

De esta manera, todavía existe una pequeña esperanza para los aficionados que no cuentan con abono, ya sea porque viven fuera de Guadalajara o porque únicamente desean asistir a uno o dos partidos durante el torneo. Aun así, todo apunta a que el Estadio Akron volverá a presentar un lleno, pues la expectativa por ver nuevamente al Rebaño Sagrado en casa sigue siendo muy alta.

¿Qué otros partidos tendrá Chivas como local en el Apertura 2026?

Después de los encuentros frente a Toluca y FC Juárez, Chivas todavía tendrá varios compromisos importantes en el Estadio Akron durante el Apertura 2026. El Guadalajara recibirá a Xolos en la Jornada 5, a Pumas en la Jornada 8, a Querétaro en la Fecha 10, a Tigres en la 12, a Necaxa en la 13, al Atlante en la 15 y cerrará la fase regular como local frente a Cruz Azul. Todos estos partidos prometen una gran entrada, por lo que la disponibilidad de boletos volverá a ser un tema de interés para la afición rojiblanca a lo largo del torneo.