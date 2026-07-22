Chivas se ha convertido en uno de los equipos más atractivos de ver en toda la Liga MX, algo que, sumado a la enorme cantidad de aficionados que tiene en todo el país, ha provocado que conseguir boletos para sus partidos sea cada vez más complicado. Esto no solo ocurre cuando juega en el Estadio Akron, sino también cuando el Guadalajara visita otras plazas, donde la demanda suele dispararse por encima de la oferta.

Uno de los partidos que más expectativa genera cada torneo es el Clásico Nacional frente al América, y el correspondiente al Apertura 2026 no será la excepción. Además de la histórica rivalidad entre ambos clubes, muchos aficionados quieren conocer el renovado Estadio Azteca tras las remodelaciones realizadas para la Copa del Mundo 2026, un factor que ha incrementado todavía más el interés por conseguir una entrada.

Lo más llamativo es que, a pesar de que todavía faltan casi dos meses para el encuentro, ya comenzaron a aparecer boletos en sitios de reventa con precios que alcanzan hasta los 70 mil pesos. Estas cantidades han sorprendido a los aficionados, quienes consideran prácticamente imposible pagar esas cifras para asistir al partido entre los dos equipos más populares del futbol mexicano.

Este fenómeno se ha vuelto cada vez más común en el futbol internacional. Durante la Copa del Mundo 2026 quedó claro que asistir a un partido resulta cada vez más costoso, tanto por el precio de las entradas oficiales como por los valores que alcanza la reventa. La afición de Chivas también ha sufrido esta situación, ya que conseguir boletos para los encuentros del Guadalajara se ha convertido en una misión cada vez más complicada.

Por ahora, solo queda esperar a que se acerque la fecha del Clásico Nacional para conocer si todavía habrá una venta oficial de boletos y cuáles serán los precios que anuncie el América como equipo local. Además, también habrá que ver si la Liga MX toma medidas contra la reventa desmedida, con el objetivo de evitar que los verdaderos aficionados se alejen cada vez más de los estadios por el elevado costo de las entradas.

Chivas tiene boletos agotados para prácticamente todo el Apertura 2026 por los abonos

La alta demanda de boletos tampoco es un problema ajeno para Chivas. Actualmente, en la plataforma oficial de Boletomóvil prácticamente todos los partidos del Guadalajara aparecen agotados, debido a que la mayoría de los lugares fueron adquiridos mediante el sistema de abonos. Sin embargo, la misma plataforma cuenta con un mecanismo de reventa oficial, mediante el cual los abonados que no puedan asistir tienen la posibilidad de vender legalmente su asiento, permitiendo que otros aficionados puedan acudir al Estadio Akron.