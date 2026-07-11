El Apertura 2026 todavía no empieza y los boletos para ver a Chivas en el Estadio Akron aparecen agotados.

Chivas viene de firmar un año futbolístico extraordinario, consolidándose como uno de los principales candidatos al título de la Liga MX. Además, varios de sus futbolistas fueron protagonistas con la Selección Mexicana durante el Mundial 2026, aumentando todavía más la popularidad del Rebaño Sagrado y despertando el interés tanto de aficionados de toda la vida como de nuevos seguidores que comenzaron a acercarse al futbol gracias a la Copa del Mundo.

Ese crecimiento de la afición quedó reflejado en la venta de boletos para el Apertura 2026. Aunque desde hace semanas se sabía que los Chivabonos ya se habían agotado, ahora llamó la atención que, al ingresar a la aplicación de Boletomóvil, todos los partidos como local del Guadalajara aparecen sin boletos disponibles, dando la impresión de que las entradas para todo el torneo ya se encuentran agotadas.

El partido contra Atlante, como ejemplo, ya está agotado.

Existen dos posibles explicaciones para esta situación. La primera es que, efectivamente, todos los boletos disponibles ya hayan sido adquiridos entre abonados y venta general. Sin embargo, también existe la posibilidad de que Chivas haya decidido reservar parte de las localidades para liberarlas conforme se acerque cada encuentro, una estrategia que permitiría dar oportunidad de compra a aficionados que viajan desde otras ciudades para apoyar al Rebaño Sagrado.

Mientras tanto, la alternativa para muchos aficionados será el mercado secundario. La propia aplicación de Boletomóvil cuenta con un sistema de reventa oficial que permite a los abonados ofrecer sus entradas cuando no podrán asistir al estadio, una opción completamente legal y que probablemente será la principal vía para conseguir boletos si la disponibilidad continúa siendo tan limitada.

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Por ahora, toda la atención está puesta en el debut del Apertura 2026, cuando el Guadalajara reciba al Toluca en el Estadio Akron. Todo apunta a que habrá un lleno absoluto y un ambiente espectacular, con una afición que llega más ilusionada que nunca y que espera que este semestre sea, por fin, el que termine con la larga espera por un nuevo campeonato de Liga.

Chivas va a jugar las primeras dos jornadas de la Liga MX como local y los boletos ya están agotados para ambos

El Guadalajara comenzará el torneo con dos encuentros consecutivos en el Estadio Akron. Primero recibirá al Toluca en la Jornada 1 y, posteriormente, enfrentará al Querétaro en la Jornada 2. Para ambos compromisos, las entradas aparecen agotadas, algo que no sorprende considerando la expectativa que existe alrededor del equipo. Se espera que el apoyo de un estadio completamente lleno impulse a los dirigidos por Gabriel Milito a iniciar el Apertura 2026 con el pie derecho, especialmente frente a unos Diablos Rojos que se han convertido en uno de los rivales más complicados para el técnico argentino.