El Guadalajara volverá a apostar por Amazon Prime Video para sus partidos como local, mientras la televisora únicamente tendrá cuatro encuentros del Rebaño durante la fase regular.

La relación entre Chivas y Televisa volvió a dar un giro de cara al Apertura 2026. Aunque durante décadas el Guadalajara fue uno de los principales atractivos de la televisora, el nuevo calendario confirma un cambio significativo: Televisa solo transmitirá cuatro partidos del Rebaño a lo largo de las 17 jornadas del torneo, todos ellos como visitante. La mayor parte de los encuentros del equipo de Gabriel Milito seguirán estando en manos de Amazon Prime Video, que mantiene los derechos de los partidos como local del club.

Los cuatro compromisos que podrán verse por la pantalla de Televisa serán las visitas a Santos (Jornada 4), América (Jornada 9), Atlas (Jornada 11) y Monterrey (Jornada 15). Esto significa que el grupo televisivo solo contará con el equipo más popular del país en menos del 25% de las fechas del campeonato, una situación que diversos analistas consideran un duro golpe desde el punto de vista comercial y de audiencia.

El cambio representa un nuevo capítulo en la transformación del modelo de transmisión del futbol mexicano. En 2024, Chivas cerró un acuerdo para que Amazon Prime Video se convirtiera en la casa de sus partidos como local, consolidando una estrategia que busca diversificar las fuentes de ingreso y reducir la dependencia de la televisión tradicional.

Lejos de ser un caso aislado, varios clubes de la Liga MX han seguido un camino similar en los últimos años. Equipos como Atlético de San Luis, que transmite mediante Disney+, o instituciones vinculadas a FOX y otras plataformas digitales, también han apostado por modelos alternativos para comercializar sus derechos audiovisuales y generar mayores recursos. El ecosistema de transmisiones de la Liga MX se ha fragmentado cada vez más entre televisión abierta, televisión de paga y servicios de streaming.

En ese contexto, Chivas vuelve a colocarse como uno de los protagonistas de la evolución del mercado audiovisual en el futbol mexicano. Más allá de la rivalidad deportiva, el hecho de que Televisa solo cuente con cuatro partidos del Guadalajara durante todo el Apertura 2026 refleja cómo el Rebaño ha fortalecido su estrategia comercial fuera de la televisión tradicional, en una tendencia que cada vez más clubes buscan replicar.

Calendario completo de Chivas en el Apertura 2026