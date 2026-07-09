El partido entre Chivas y Leones Negros no se canceló, lo que indica que Gabriel Milito tiene un plan para ese encuentro.

Chivas disputará este sábado un nuevo partido amistoso frente a Leones Negros, el que será su última prueba antes de comenzar oficialmente su participación en el Apertura 2026. Apenas una semana después, el Guadalajara recibirá al Toluca en el Estadio Akron, por lo que este compromiso será la última oportunidad de Gabriel Milito para ajustar detalles antes de enfrentar a uno de los rivales más fuertes del campeonato.

Sin embargo, este encuentro ha generado más dudas que certezas fuera de la cancha. Por razones que ninguno de los dos clubes explicó oficialmente, el amistoso cambió por completo su planeación: pasó de disputarse el viernes en el Estadio Tepa Gómez, con presencia de aficionados, a jugarse el sábado a puerta cerrada en Verde Valle, una decisión que tomó por sorpresa tanto a los seguidores rojiblancos como a quienes ya esperaban asistir al partido.

Chivas pospone amistoso ante Leones Negros.

Aun así, Chivas nunca contempló cancelar el compromiso, lo que deja claro que Gabriel Milito considera indispensable disputar un último encuentro antes del inicio del torneo. Las razones pueden ser varias: recuperar ritmo de competencia a máxima intensidad, seguir afinando automatismos o incluso probar variantes tácticas que hayan surgido tras la llegada de los nuevos refuerzos, buscando que el equipo llegue lo más preparado posible al debut liguero.

En ese contexto, también resulta lógico que el duelo termine disputándose sin público. De esa forma, el cuerpo técnico puede trabajar con mayor tranquilidad y mantener en secreto algunos ajustes tácticos de cara al arranque del campeonato. Después de un año bajo el mando de Gabriel Milito, los rivales de la Liga MX ya conocen buena parte de la idea futbolística del Guadalajara, por lo que cualquier variante puede convertirse en un factor importante durante las primeras jornadas.

Gabriel Milito tiene excelentes números con Chivas.

Por último, este amistoso servirá para observar una vez más a varios futbolistas que todavía pelean por un lugar en el Primer Equipo. Especialmente los canteranos que realizaron la pretemporada con el plantel principal y que incluso tuvieron minutos o aparecieron en la banca durante la Liguilla pasada, aprovechando la ausencia de los cinco jugadores convocados al Mundial 2026. Si consideramos que los seleccionados todavía estarán fuera de actividad, esta representa una oportunidad de oro para demostrar que pueden ser considerados en las primeras jornadas del Apertura 2026.

Hay mucha especulación sobre por qué se cambió el partido a puerta cerrada

El cambio de sede y de formato tomó por sorpresa a propios y extraños. Resultó inesperado que el partido pasara de jugarse con aficionados a realizarse completamente a puerta cerrada, sobre todo porque la modificación se anunció cuando incluso ya se habían vendido boletos. Aunque ninguno de los dos clubes explicó oficialmente el motivo, los rumores más fuertes apuntan a que Gabriel Milito habría solicitado el cambio para tener un mayor control sobre el desarrollo del encuentro. Después del conato de bronca que se vivió frente a Correcaminos, el estratega rojiblanco buscaría evitar cualquier situación que pudiera derivar en lesiones o distracciones antes del inicio oficial del torneo.