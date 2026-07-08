Chivas continúa con su preparación para el Apertura 2026 de la Liga MX. En medio de este contexto, revelan por qué Gabriel Milito pidió que el partido ante Leones Negros sea a puertas cerradas.

Finalmente, el último partido de preparación de Chivas ante Leones Negros será a puertas cerradas el próximo sábado en las instalaciones de Verde Valle. En medio de este contexto, Alex Ramírez reveló que fue el propio Gabriel Milito quien habría pedido que el partido no se jugará de esta manera para evitar que haya duros roces como sucedió en Tamaulipas frente a Correcaminos.

Da la sensación de que el Rebaño Sagrado es uno de los equipos que ante la afición los rivales se quieren mostrar. Especialmente porque enfrente hay un equipo que tiene un estilo único para marcar la diferencia en cada uno de los partidos, por lo que mantener la portería en cero o anotar un gol es un punto importante en la biografía de cada futbolista.

Chivas continúa con su puesta a punto para el Apertura 2026 y la Leagues Cup con el objetivo de llegar de la mejor manera al debut contra Toluca. Por esta razón, el Guadalajara confirmó un amistoso de preparación contra Leones Negros, pero revelaron que fue el propio Gabriel Milito el que pidió que se jugara a puertas cerradas.

Gabriel Milito decidió que Chivas juegue a puertas cerradas. (Foto: IMAGO7)

“El argumento principal que encontramos ayer es que mientras se hace un partido hay sus pros y sus contras, pero mientras se hace un partido a puerta abierta uno está obviamente tratando de corresponder a la afición, con dos tiempos como establecen de manera oficial en la liga de 45 más agregado, pero lo que no gustó tanto fue que hubiera sido tan ríspido (ante Correcaminos)”, señaló Alex Ramírez.

Y agregó: “Para evitar que esto se salga un poco de control, para evitar una lesión, para evitar un mal rato, determinaron que se fuera esto mejor a puerta cerrada porque en Tamaulipas parecería que estaban jugando el pase a la final. Ríspido, de no preparación sino más bien como compitiendo, queriendo quedar bien con su afición y se pierde la esencia de este tipo de partidos. Por eso Gabriel Milito dijo ‘¿Saben qué? Mejor vámonos atrás, los fielders lo hacemos a puerta cerrada, lo hacemos en nuestras instalaciones, le damos el corte que nosotros queremos darle que es incluso aquí ya puede manejarse como se quiera’. Se lleva una cuarteta arbitral, se lleva también ya con un diálogo entre instituciones, se llega a un acuerdo en el cual ‘oye me parece que podemos jugarlo de 30 o 35 o no sé dos de 25 y otros dos de 25’. O sea pueden hacer ya lo que quieran”.

¿A qué hora y contra quién debuta Chivas por el Apertura 2026?

El primer juego de Chivas por el Apertura 2026 será el próximo sábado 18 de julio ante Toluca en el Estadio Akron a las 19:00 del Centro de México. De esta manera, el partido se podrá seguir EN VIVO y EN DIRECTO por Amazon Prime en México, mientras que en Estados Unidos se podrá seguir por Telemundo.