Chivas se alista de la mejor manera para el Apertura 2026, pero de común acuerdo decidió posponer amistoso ante Leones Negros. El partido tiene nueva fecha y horario para llevarse adelante.

Como se sabe, Chivas continúa sus trabajos para llegar a punto al arranque del Apertura 2026 y la Leagues Cup. En medio de este contexto, el Guadalajara confirmó que el partido ante Leones Negros se pospuso y que se jugará el próximo sábado en las instalaciones de Verde Valle a las 09:00 horas del Centro de México.

Sin dudas, el equipo de Gabriel Milito se perfila para ser uno de los clubes que marque la diferencia en el siguiente torneo. Especialmente porque con un plantel disminuido le hizo frente a la Liguilla, mientras que en este mercado de pases decidió fichar a dos jugadores de peso como Jordan Carrillo y Kevin Castañeda.

De cara al Apertura 2026, Chivas tenía estipulado jugar un encuentro de preparación contra Leones Negros en Tamaulipas. El partido estaba pactado para disputarse el próximo viernes en el Estadio Tamaulipas, pero ambas instituciones decidieron posponer el partido sin dar explicaciones al respecto.

Chivas y Leones Negros posponen su amistoso. (Foto: X / @LeonesNegrosCF)

Sin embargo, el Guadalajara confirmó en redes sociales que el partido se llevará adelante el próximo sábado en las instalaciones de Chivas Verde Valle a las 09:00 Centro de México. Restará saber si el Rebaño Sagrado decide transmitirlo en su canal de YouTube como hace regularmente cuando la Sub-21 y Sub-19 juegan de local.

¿Chivas podrá contar los convocados al Mundial 2026?

Para el duelo amistoso de Chivas ante Leones Negros es un hecho que Gabriel Milito no podrá contar con los cinco convocados de la Selección Mexicana que disputaron la Copa del Mundo 2026. Es más, Jesús Bernal reveló en sus redes sociales que Raúl Rangel, Luis Romo, Brian Gutiérrez, Roberto Alvarado y Armando González deberán reportar en Verde Valle el próximo 13 de julio.

¿Cuándo debuta Chivas en el Apertura 2026?

Chivas debutará en el Apertura 2026 el próximo sábado 18 de julio ante Toluca en el Estadio Akron por la jornada 1. El partido está pactado a jugarse a las 19:00 del Centro de México, por lo que podrá verse EN VIVO y EN DIRECTO a través de Amazon Prime en México, mientras que en Estados Unidos se transmitirá por Telemundo.