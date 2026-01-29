Mañana por la noche Tapatío volverá a tener acción cuando enfrente a Leones Negros por la jornada cuatro del Clausura 2026. De cara al inicio partido de mañana repasamos cómo seguir EN VIVO y EN DIRECTO a los Cabritos ante los Melenudos en la Liga de Expansión MX.

El equipo de Pepe Meléndez viene de caer por 2-0 ante Tepatitlán por la jornada tres del Clausura 2026. El conjunto rojiblanco necesita volver a sumar de a tres debido a que es octavo con cuatro puntos.

Por su parte, Leones Negros viene de igualar sin goles ante Correcaminos, pero arrastra una victoria contra la Jaiba Brava por 4-1 y una derrota contra Irapuato. Cabe destacar que los Universitarios de Jalisco tienen la misma cantidad de puntos que Tapatío, pero están novenos por diferencia de gol.

¿Cuándo y dónde juegan Tapatío ante Leones Negros por el Clausura 2026?

El duelo entre Tapatío y Atlético La Paz se llevará adelante mañana viernes 30 de enero del 2026 en el Estadio Tepatitlán. El compromiso tiene la hora pactada a las 17:00 del Centro de México.

¿Quién transmite y cómo ver EN VIVO Tapatío vs. Leones Negros por el Clausura 2026?

El partido entre Tapatío y Leones Negros se podrá ver EN VIVO y EN DIRECTO por ESPN y Disney+. De todas maneras, en Rebaño Pasión te haremos llegar todo lo que suceda con los Cabritos en los Estadio Tepatitlán.