Las Chivas de Guadalajara vienen de derrotar al Atlas en el Clásico Tapatío, en un encuentro que sirvió para dejar atrás los tropiezos ante Cruz Azul y Toluca. El Rebaño Sagrado se mantiene en el tercer lugar de la tabla de posiciones del Clausura 2026, todavía con un encuentro pendiente frente a León. Este sábado, será el turno de recibir a Santos Laguna en el Estadio Akron por la Jornada 11 de la Liga MX.

Diego Campillo elogia la mentalidad de Gabriel Milito

En plática con Telemundo, el defensor de Chivas, Diego Campillo, se refirió al buen momento que atraviesa el equipo y destacó el poder de convicción de Gabriel Milito: “No es casualidad, es trabajo, es disciplina y la mentalidad que nos ha puesto el profe. Es algo que se habló desde antes de que empezara el torneo, que queríamos meternos en el top 4 al final del torneo. La mentalidad ganadora. Nos puso esa semilla desde el principio”, reflexionó el canterano rojiblanco.

Ángel Sepúlveda sobre su gol ante Atlas y el elogio a la Hormiga

El responsable del último triunfo fue Ángel Sepúlveda, quien pateó el segundo penal pero aún así destacó a Armando González como el verdadero goleador del Rebaño: “En este caso con Armando, se lo dije, es nuestro goleador, no hay ninguna duda, pero traté de decirle: ‘esta es mi forma, creo que este partido lo podemos ganar de esta manera’. Lo entendió perfectamente, nos pusimos de acuerdo, lo hablamos e igual con Gaby Milito y gracias a Dios que se dio todo como lo imaginamos y lo pensamos”, dijo el Cuate en Chivas TV.

Richard Ledezma sería baja de la Selección Mexicana

En los últimos días de marzo, la Selección Mexicana disputará dos amistosos de preparación frente a Portugal y Bélgica. Para esos encuentros, el comunicador David Medrano anticipó que Richard Ledezma no estaría entre los elegidos por Javier Aguirre: “No va, te lo firmo. No es que no me guste. ¿Te lo digo? No va a estar en la convocatoria contra Portugal y Bélgica. ¿Te digo quiénes son los laterales que van a estar? Julián Araujo y Jorge Sánchez”, explicó el comunicador en Los Protagonistas.

Ex-Chivas: Fernando Beltrán a la Sub-21 de León

Una salida que en su momento trajo mucha discusión entre los aficionados fue la de Fernando Beltrán a León. A casi un año de su salida, el Nene no logra dar con su mejor versión y para peor, recibió un fuerte castigo por parte del entrenador Ignacio Ambriz, quien decidió que baje al Sub-21 junto a Jordi Cortizo, Salvador Reyes y José David Ramírez, por lo que ninguno estará ante Xolos este fin de semana.

